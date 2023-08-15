颱風蘭恩｜650旅客滯留關西機場過夜 獲派睡袋樽裝水應急

颱風「蘭恩」吹襲日本，周二(15日)清晨在和歌山縣登陸，關西多地陸空交通停擺，其中關西機場因對外交通受到管制，周一晚(14日晚)約650名旅客滯留，被迫在機場過夜。
氣象廳表示，蘭恩周二清晨5時前在和歌山縣潮岬附近登陸，並持續向北移動，上午11時中心位於和歌山市附近海面上，以每小時15公里速度朝西北移動。目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。
颱風蘭恩｜關西機場變「孤島」
日本放送協會(NHK)等媒體報道，受風暴影響，列車停駛，道路暫時關閉，關西機場周一晚變成「孤島」，約650名旅客被迫在機場過夜，一名65歲台灣女性一臉倦容，表示「沒想到會變成這樣」。
客運大樓電子布告欄晚上顯示多班航機取消，旅客滯留，躺在候機地區休息。關西機場公司對受影響旅客派發睡袋和樽裝水應急。
颱風蘭恩｜新幹線停駛 14萬旅客受影響
蘭恩移近及登陸的時間，正好跟日本民眾從傳統節日「盂蘭盆節」假期結束時間重疊，嚴重影響乘搭新幹線的旅客。
JR東海公司及JR西日本公司，分別取消周二往來名古屋站到岡山站之間的東海道及山陽新幹線列車；往來東京站到名古屋站，及往來岡山站到博多站的新幹線班次則大幅減少；山陽新幹線包括區間停駛在內，預計停駛277班列車，估計約14萬旅客受影響。
颱風蘭恩｜鳥取岡山破紀錄降雨
NHK報道，以近畿、東海及本州西部(岡山縣、鳥取縣等地)為中心的風雨持續增強，除三重縣及和歌山縣過去24小時累積雨量逾500毫米，在鳥取縣及岡山縣僅6小時便降下超過往年8月一整月的破紀錄大雨。
颱風蘭恩｜蘭恩以單車速度慢行
《讀賣新聞》報道，蘭恩正以相當於單車時速的約15公里緩慢移動，積雨雲可能擴散到離颱風中心較遠的地區，強風暴雨將持續一段時間。
大阪管區氣象台表示，蘭恩登陸後速度並未加快，預料將在威力不減的情況下由南向北穿過近畿地區。蘭恩中午左右通過大阪周邊地區，到入夜前將離開近畿地區，朝日本海方向移動。
颱風從海水溫度較高的海域北上挾帶大量水蒸氣，導致關東甲信到東海、近畿、本州西部、四國可能在短時間內會降下大雨，以及颳起可吹翻貨車的強風。氣象廳呼籲民眾嚴防強風、大雨、河流氾濫及泥石流等災害。