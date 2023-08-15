颱風蘭恩｜650旅客滯留關西機場過夜 獲派睡袋樽裝水應急

氣象廳表示，蘭恩周二清晨5時前在和歌山縣潮岬附近登陸，並持續向北移動，上午11時中心位於和歌山市附近海面上，以每小時15公里速度朝西北移動。目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

颱風蘭恩｜新幹線停駛 14萬旅客受影響

蘭恩移近及登陸的時間，正好跟日本民眾從傳統節日「盂蘭盆節」假期結束時間重疊，嚴重影響乘搭新幹線的旅客。

JR東海公司及JR西日本公司，分別取消周二往來名古屋站到岡山站之間的東海道及山陽新幹線列車；往來東京站到名古屋站，及往來岡山站到博多站的新幹線班次則大幅減少；山陽新幹線包括區間停駛在內，預計停駛277班列車，估計約14萬旅客受影響。

颱風蘭恩｜鳥取岡山破紀錄降雨

NHK報道，以近畿、東海及本州西部(岡山縣、鳥取縣等地)為中心的風雨持續增強，除三重縣及和歌山縣過去24小時累積雨量逾500毫米，在鳥取縣及岡山縣僅6小時便降下超過往年8月一整月的破紀錄大雨。