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國際
2024-08-12 16:59:21

颱風馬莉亞襲日本 秋田新幹線部分列車停駛 岩手縣機場日航取消全部航班

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岩手縣岩泉町河水泛濫，道路淹浸。(美聯社)

岩手縣岩泉町河水泛濫，道路淹浸。(美聯社)

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颱風「瑪莉亞」周一(12)上午登陸日本岩手縣，陸空交通受影響。其中，秋田新幹線秋田站到盛岡站路段部分雙向列車暫停行駛，日本航空從岩手縣花卷機場升降的航班全部取消。

秋田縣強降雨

日本放送協會(NHK)報道，瑪莉亞下午繼續橫過日本東北，岩手縣部分地區錄得破紀錄雨量。岩手縣及日本東北太平洋一側地區持續降雨，同時雨雲集結在秋田縣以及東北地區日本海一側部分地區。截至下午4時的48小時累計雨量，岩手縣久慈市下戶鎖地區480毫米，大槌町312.5毫米，久慈市山形283毫米，均創下當地最高雨量紀錄。此外，岩泉町雨量250毫米，釜石市204毫米，宮古市川井179.5毫米，均超過或相當於當地8月整月的平均雨量。

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岩手縣久慈市連場大雨，長內町有房屋被淹浸。(互聯網) 秋田縣橫手市雨勢大。(互聯網) 岩手縣久慈市有道路被淹浸。(互聯網) 岩手縣久慈市有道路被淹浸。(互聯網) 岩手縣釜石市河水上漲。(互聯網) 岩手縣釜石市河水上漲，水流湍急。(互聯網) 岩手縣釜石市河水上漲，水流湍急。(互聯網) 岩手縣釜石市河水暴漲。(互聯網) 岩手縣岩泉町河水泛濫，道路淹浸。(美聯社) 岩手縣釜石市河水暴漲，水流湍急。(互聯網)

地方鐵路多條線路全日停駛

風暴來襲，JR東日本公司表示，東北新幹線、山形新幹線周一從首班列車起照常運行，但之後可能會延誤或暫停行駛。此外，東北的地方鐵路有多條線路全日停駛，包括仙石東北線、大船渡線、釜石線、陸羽東線、石卷線、氣仙沼線。東北本線宮城縣仙台市的岩切站與岩手縣的北上站之間，列車停駛。

颱風為岩手縣帶來強勁雨勢。截至上午10時，岩泉町一幢民宅水浸，岩泉町大川地區兩戶對外道路受阻，但仍可與外界聯絡，未向外界求助。此外，岩手縣多地停電，包括九慈市300戶、一關市300戶、宮古市30戶、奧州市10戶、岩泉町10戶。

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