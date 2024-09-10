颱風魔羯重創越南　大橋坍塌斗車眼前瞬間消失　13人失蹤(有片)

颱風魔羯重創越南，各地災情不斷，死亡人數增至59人。當地東北部富壽省橫跨沱江的峰州大橋(Phong Chau Bridge)在當地時間周一(9日)早上10時坍塌，至少10輛汽車墜河，有3人獲救，仍有多達13人失蹤。

在峰州大橋現場指導救難工作的越南副總理胡德福表示，初步調查發現有10輛汽車、2輛電單車墜河，有13人失蹤。當局已封鎖大橋並調查事故原因。網上流傳行車記錄影片，顯示汽車行駛中，前方有一架電單車，再前方一架運泥斗車，當駛至峰州大橋時，大橋面的鐵架倒塌，斗車未及反應，就在鏡頭前瞬間墮下消失眼前，隨即有煙塵冒起，至於電單車司機見狀立即煞車，茫然向後一看，之後將電單車駛至一旁，落車上前查看，拍攝車輛疑似膽心道路會進一步塌陷，倒車離開。