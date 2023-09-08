颱風鴛鴦｜日本千葉縣發緊急避難警報　河水6小時內急速暴漲（有片）

熱帶風暴鴛鴦今日（8日）正面吹襲日本，千葉縣多處發出最高的第五級警報，指當地會發生暴雨，呼籲居民要注意河水泛濫或小心山泥傾瀉。其中當地的河流，透過監察鏡頭見到河水在6個小時內暴漲至泛濫。

多處短時間錄紀錄暴雨

與香港一樣，日本關東地區同樣因為暴雨引發嚴重水浸。日本氣象廳表示在多個地方出現短時間內有紀錄的暴雨。其中千葉縣成為重災區，多個地方都陸續出現每小時逾100亳米的暴雨，該縣發布最高級的第五級警報，以及緊急安全警告。指當地可能會出現河水泛濫、山泥傾瀉等狀況，呼籲居民遠離及避難。而千葉市表示，截至今日中午的24小時，該市錄得201毫米雨量，是今年最多。

氣象局表示，鴛鴦將會繼續沿東海道岸邊北上，在今日下午在東日本登陸。而關東甲信地區（即山梨縣及長野縣）最接近颱風的中心，當地天氣會非常不穩以及可能出現雷雨。同時預計在伊豆群島以及關東甲信地區，至今晚稍後時間仍會受暴雨的影響。

▼千葉茂原市的河流在6小時內泛濫▼