颱風鴛鴦｜日本千葉縣發緊急避難警報　河水6小時內急速暴漲（有片）

熱帶風暴鴛鴦今日（8日）正面吹襲日本，千葉縣多處發出最高的第五級警報，指當地會發生暴雨，呼籲居民要注意河水泛濫或小心山泥傾瀉。其中當地的河流，透過監察鏡頭見到河水在6個小時內暴漲至泛濫。
多處短時間錄紀錄暴雨
與香港一樣，日本關東地區同樣因為暴雨引發嚴重水浸。日本氣象廳表示在多個地方出現短時間內有紀錄的暴雨。其中千葉縣成為重災區，多個地方都陸續出現每小時逾100亳米的暴雨，該縣發布最高級的第五級警報，以及緊急安全警告。指當地可能會出現河水泛濫、山泥傾瀉等狀況，呼籲居民遠離及避難。而千葉市表示，截至今日中午的24小時，該市錄得201毫米雨量，是今年最多。
氣象局表示，鴛鴦將會繼續沿東海道岸邊北上，在今日下午在東日本登陸。而關東甲信地區（即山梨縣及長野縣）最接近颱風的中心，當地天氣會非常不穩以及可能出現雷雨。同時預計在伊豆群島以及關東甲信地區，至今晚稍後時間仍會受暴雨的影響。
▼千葉茂原市的河流在6小時內泛濫▼
千葉県によりますと、茂原市にある一宮川の、旭橋観測所と第一調節池外観測所で、午前9時40分ごろ「氾濫危険水位」を超えたということです— NHKニュース (@nhk_news) September 8, 2023
千葉県は、周辺の住民に周囲の状況を確認して避難の準備をするよう呼びかけていますhttps://t.co/G1YrUYCEzN#nhk_video pic.twitter.com/bAHKsfSnFT
新宿站漏水
受到廣泛暴雨的影響，千葉縣內的鐵路及巴士服務亦受阻。其中JR東日本宣布，縣內多條路線停駛，而當地的巴士服務亦受天雨及水浸等影響，部份收費高速公路亦需要封閉。
在鄰近的東京都，墨田區有地盤的棚架傾側，需要警察及消防到場戒備。在澀谷的代代木公園旁，亦有樹木倒塌阻礙行車線。至於新宿車站以及千葉車站亦出現漏水的情況。
▼新宿站漏水▼
【悲報】台風接近中 大雨により新宿駅東改札で雨漏り— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) September 7, 2023
台風13号が関東に接近しています。
横浜市では3330軒の停電、東海道線や青梅線の一部区間は運転見合わせ中である上、大雨の中、新宿駅では雨漏りが発生している。#台風13号 #運転見合わせ #土砂降り #暴風警報pic.twitter.com/zi0soTVnjz https://t.co/T5ixLuC9S0
▼千葉東金市馬路被水淹浸▼
【現場の様子】#交通情報 #国道126号 東金街道 千葉県東金市小野交差点付近 道路冠水し複数台車両が水没通行止め渋滞9月8日 #千葉 #東金 #台風13号 #線状降水帯 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/y4ny5WHZvE #NHK #東金市 #台風被害 解除封鎖 浸水 pic.twitter.com/UP3GrH7bYc— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) September 8, 2023
▼千葉勝浦市養老川河水泛濫▼
【速報】台風13号の影響により千葉県勝浦市 警戒レベル5「緊急安全確保」の避難情報を発令— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) September 8, 2023
動画は現在の養老川の氾濫の様子。
養老渓谷駅付近は、通信障害が発生しており携帯も使えないようです。
身の安全を確保してお過ごしください。#養老渓谷 #台風13号 #養老川 #氾濫pic.twitter.com/rl8anjl6M3 https://t.co/3Hs3iQ4Sg7