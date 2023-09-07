颱風鴛鴦｜明日吹襲日本關東多處暴雨水浸　新幹線稱未有停駛計劃但或有延誤

熱帶風暴鴛鴦目前在日本以南的太平洋，預計在明日（8日）直接吹襲日本關東地區。而受到風暴影響，日本的仙台市在近日出現暴雨及水浸，其中大量雨水湧入仙台車站。日本JR東海今日（7日）就表示，由於預計鴛鴦在明早接近東海道新幹線沿線，預計會出現強風及暴雨，呼籲旅客要注意列車可能因此停駛或延誤。不過當局指，目前未有停駛的計劃。

受到鴛鴦的影響，關東以及東北都出現暴雨，其中在仙台車站，大量雨水湧入地下，而市面亦有不少地方路面被水淹浸。

JR東海就宣布，因為鴛鴦的迫近，預計東海道新幹線的沿線會在明日上午受到強風及暴雨影響，部份列車需要延誤或取消。而部份地區可能需要較長的行車時間，或需要停車暫避，而來往東京至新大阪的全線有暫時停駛的可能。至於JR東日本就宣布，因為鴛鴦的迫近部份路線將會全日或在早上至下午期間停駛。

▼仙台雨水渠倒灌出現地陷▼