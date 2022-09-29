颶風伊恩襲美｜女記者舉笠避孕套咪報道　行家力證：無嘢更防水(有片)

四級颶風伊恩(Ian)吹襲美國佛羅里達州西南部沿岸，最高持續風力每小時超過240公里，預料沿岸會出現高達5.5米的風暴潮。在颶風吹襲期間，美國全國廣播公司(NBC)1名女記者在周三(28日)在邁爾斯堡(Fort Myers)報道新聞，其中她在一個停車場外進行直播時，吸引觀眾的並非不是颶風伊恩帶來的慘烈災情，而是記者手上的咪，因為它用一個避孕套套住，繼而引發網上熱議。

《紐約郵報》(New York Post)報道，美國全國廣播公司(NBC)新聞的女記者Kyla Galer到佛羅里達州麥爾茲堡(Fort Myers)報道颶風伊恩的相關新聞，當時她手持的咪被套上一個矽膠套，由於形狀太過特殊，尤其頂部凸起的囊狀，隨即被眼利的觀眾發現，那膠套根本是一個避孕套。網友在社交平台Twitter驚訝寫道「NBC新聞真係畀呢個女人企喺鏡頭前，拎住一支用避孕套套住嘅咪對著佢自己塊臉？」

女記者：套上避孕套就不會弄濕個咪

事件主角Kyla Galer則大方地在社交平台Instagram上表示，「好多人都問我支咪上面套住咩。就係你諗嗰樣，佢係一個避孕套，可以保護設備，唔會整濕支咪。宜家風好大，雨都好大，我哋必須盡能力保護器材，就係咁所以用保險套笠住支咪。」

美國廣播公司(ABC)7台同是記者的Jeff Butera亦於社交平台Twitter表示，「我哋實踐出安全的颶風報道。無錯，呢個係避孕套」並配上一張Kyla Galer手持套上避孕套的咪照片說：「無嘢比防水咪更好。」