颶風伊恩襲美｜記者被強風吹倒　馬路疑驚見鯊魚　居民屋內游水(有片)

四級颶風伊恩(Ian)吹襲美國佛羅里達州西南部沿岸，最高持續風力每小時超過240公里，預料沿岸會出現高達5.5米的風暴潮。伊恩造成逾百萬戶停電，多部汽車沒頂，有民宅被洪水沖毀，多人受困屋頂等待救援。網上流傳災情影片，有天氣先生在街頭報道天氣一度跌倒要捉實路牌，有居民在被洪水淹浸家中游水苦中作樂，更有人在街上拍得疑似鯊魚暢游。

綜合報道，有35年經驗的天氣預報員Jim Cantore試圖在伊恩來襲期間進行現場轉播，但當時颳著強風、下著大雨，連站都站不穩。影片顯示Jim Cantore當時站在馬路中心，全身傾斜以對抗強風，但被迎面飛來的樹枝擊中後趴在地上，他接著慢慢走向路旁捉實路牌。當新聞台要求確認他的狀況時，他說：「我沒事，只是站不起來」。

另外，住在佛州那不勒斯市一名男居民，在其已被洪水淹已逾半度門高的家中大廳游泳，他上身赤膊向樓梯游去，面上隱約帶有笑容，似乎是苦中作樂。

疑似鯊魚街上暢遊

網上亦流傳另一段影片，一邊似乎是岸邊已被水淹沒的路上，有一條至少1米長的大魚正在來回往返，魚鰭呈三角形清晰可見，帖文寫著「鯊魚正暢游麥爾茲堡(Fort Myers)的街道」。

美國颶風中心於美東周三(28日)晚上9時發布的預報數據，伊恩威力已降至2級颶風，最大風速為每小時105英里，以每小時8英里的速度向東北移動。