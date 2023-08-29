颶風伊達利亞將襲佛州　州長宣佈進入緊急狀態

佛州州長：房屋可以重建 生命就無可挽回了

美國國家氣象局28日在社群平台上警告民眾，應該在28日或最晚29日早上完成防颱準備工作。在此之前，伊達利亞已為古巴帶來了豪雨，尤其是在該島的最西部地區比那爾德里奧（Pinar del Rio），該省當局發布了警報狀態，居民被疏散到朋友和親戚家中，當局正在監測庫亞瓜特耶河是否可能發生洪水。預計伊達利亞最快將於當地時間29日晚間開始影響佛州，並於30日登陸。 這是佛州本季的第一場風暴，對該州可能造成重大打擊，去年伊恩颶風來襲時，也在當地造成揮之不去的損害。

佛州州長迪尚特 (Ron DeSantis) 宣布46個郡進入緊急狀態，這片區域橫跨該州北半部，從墨西哥灣沿岸一直延伸到大西洋海岸。目前已動員1,100名國民警衛隊成員、2,400 輛高水位車輛和 12 架飛機準備用於救援和恢復工作。坦帕國際機場和聖彼得-克利爾沃特國際機場表示將於29日關閉，而奧蘭多的Sunrail通勤鐵路服務也已暫停。迪尚特警告說，伊達利亞可能會成為三級颶風，對該州造成「重大影響」，他並呼籲民眾要以生命安全為優先，「房屋可以重建，但若是冒著危險與風雨搏命，就無可挽回了。」

佛州西海岸的大部分地區都面臨風漲潮和洪水的威脅。21個郡已發布疏散通知，針對其中8個縣包括位於坦帕北部的帕斯科縣和利維縣都等更是發出強制命令。一位坦帕居民格表示，她在該州生活了40多年，對於颶風已頗有經驗。她收起了陽台的家具，事先為汽車加滿油，並在房子周圍放上了沙袋。據悉佛州西南部去年遭到颶風「伊恩」重創，造成近150人死亡、5萬2千座建築物損毁，其中近2萬完全摧毀或嚴重受損。

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