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2023-08-20 17:30:15

颶風希拉里逼近恐1天降1年雨量　美國南加州多地進入緊急狀態

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加州長灘的救生員搶在颶風來臨前為居民填滿沙袋。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

因應颶風希拉里（Hilary）即將來襲，美國加州州長紐松（Gavin Newsom）於當地時間19日宣布，南加州大部分地區進入緊急狀態。即便颶風威力已經減弱，當局仍預估颶風將帶來致災性降雨，動員人力加入防災準備。

或成84年來首個登陸加州的熱帶風暴

《CNN》報道，根據美國國家颶風中心（NHC）最新數據指出，雖然希拉里的強度向加州推進時，已從二級風暴減弱為一級風暴，最大陣風已降為時速136公里，但仍可能在加州西南地區降下超過一年份的降雨量，恐造成嚴重暴雨與洪水災情。

目前颶風正在距離加州聖地亞哥720公里處，以每小時27公里的速度移動，如果希拉里登陸加州，這將會是睽違84年在該州登陸的首個熱帶風暴。颶風警報範圍從加州南部邊境延伸至洛杉磯北部，預計20至21日西南部地區將出現強降雨。聖地牙哥市緊急服務辦公室警告，預計風暴中心在20日下午3時左右襲擊當地。。

颶風希拉里掃過墨西哥下加利福尼亞半島後直撲美國加州。（圖／美聯社）

已部署100名國民警衛隊士兵

考慮到風暴來襲，內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）18日宣布，已向該州南部地區部署100名國民警衛隊士兵。總統拜登18日也在記者會中指出，聯邦緊急事務管理局已預先部署人力和物資，以便必要時刻在南加州或其他地區能迅速反應。

各地加緊腳步啟動防災之外，20日原訂3場大聯盟比賽都提前一天舉行。另外，洛杉磯當局19日宣布，關閉所有公園以及水上運動中心、海灘、遊樂園等，原定於20日在荷里活露天劇場的音樂會也延期舉行。聖地牙哥國際機場原定20日起降的近200航班已取消，21日也確定有184個航班取消。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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