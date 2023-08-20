颶風希拉里逼近恐1天降1年雨量　美國南加州多地進入緊急狀態

記者陳怡伶／綜合報道

因應颶風希拉里（Hilary）即將來襲，美國加州州長紐松（Gavin Newsom）於當地時間19日宣布，南加州大部分地區進入緊急狀態。即便颶風威力已經減弱，當局仍預估颶風將帶來致災性降雨，動員人力加入防災準備。

或成84年來首個登陸加州的熱帶風暴

《CNN》報道，根據美國國家颶風中心（NHC）最新數據指出，雖然希拉里的強度向加州推進時，已從二級風暴減弱為一級風暴，最大陣風已降為時速136公里，但仍可能在加州西南地區降下超過一年份的降雨量，恐造成嚴重暴雨與洪水災情。

目前颶風正在距離加州聖地亞哥720公里處，以每小時27公里的速度移動，如果希拉里登陸加州，這將會是睽違84年在該州登陸的首個熱帶風暴。颶風警報範圍從加州南部邊境延伸至洛杉磯北部，預計20至21日西南部地區將出現強降雨。聖地牙哥市緊急服務辦公室警告，預計風暴中心在20日下午3時左右襲擊當地。。

颶風希拉里掃過墨西哥下加利福尼亞半島後直撲美國加州。（圖／美聯社）