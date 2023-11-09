颶風毁家園嬰兒捱餓一整天　墨西哥警官無私餵哺母乳獲表揚升官

墨西哥在上月25日遭到5級颶風歐蒂斯（Hurricane Otis）襲擊，造成至少27人死亡。當時一名女警在協助救災時，用自己的母乳哺餵了一名4月大的嬰兒，熱心無私的行為受到肯定，榮獲特別晉升。

歐蒂斯為墨西哥帶來破紀錄的強風暴雨，海岸城市阿卡普爾科市（Acapulco）更是直接被掃成一片廢墟。

樓梯上餵奶照片瘋傳網絡

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，10月29日，女警安布羅西奧（Arizbeth Ambrosio）在與其他同事一起在阿卡普爾科協助救災時，遇到一對帶着小嬰兒的父母，他們表示房子已經被毀了，連嬰兒奶粉都找不到，小孩已超過24小時沒有進食。當時安布羅西奧聽了，便決定用自己的母乳哺餵嬰兒，以解燃眉之急。

她坐在樓梯上餵奶的照片也在社交平台上瘋傳，網友都被她無私的行為所感動。