颶風海倫妮吹襲美國　6州共最少95死

颶風海倫妮（Hurricane Helene）上星期吹襲美國，在多個地方造成破壞。據美國媒體統計，在6個州份中有至少95人死亡，當中北卡羅萊納州的班康縣已經至少30人死亡。
海倫妮在上周四（26日）登陸後，成為吹襲佛羅里達有紀錄以來最強的颶風。對美國多個地方造成破壞，其中在北卡羅萊納州，當地道路仍被水淹浸，並造成巨大的傷亡。根據美國媒體的報道，在6個州份，包括南卡羅萊納州、喬治亞、佛羅里達、北卡羅萊納、維珍尼亞及田納西州，合共最少95人死亡，當中北卡羅萊納就有36人死。
拜登將出訪受影響地區
在北卡羅萊納州的班康縣，當地的官員表示該縣至少30人死亡，另外有600人透過網上的申報中被報稱失蹤。根據美國網站表示，當中有約210萬人仍未有電力供應。南卡羅萊納州的電力公司表示，當地需要首先復修好基建才可以恢復供電，期望能在周五恢復大部份的地區供電。
美國總統拜登（Joe Biden）在聽取國土安全部等意見後，計劃在本周後期到訪受影響州份，白宮就表示會在不影響緊急行動情況下盡快到當地。而拜登也在周日與喬治亞及北卡羅萊納州長及其他地方官員通話。前總統的特朗普（Donald Trump）在周日也向受影響地區致慰問。