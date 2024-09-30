颶風海倫妮吹襲美國　6州共最少95死

颶風海倫妮（Hurricane Helene）上星期吹襲美國，在多個地方造成破壞。據美國媒體統計，在6個州份中有至少95人死亡，當中北卡羅萊納州的班康縣已經至少30人死亡。

海倫妮在上周四（26日）登陸後，成為吹襲佛羅里達有紀錄以來最強的颶風。對美國多個地方造成破壞，其中在北卡羅萊納州，當地道路仍被水淹浸，並造成巨大的傷亡。根據美國媒體的報道，在6個州份，包括南卡羅萊納州、喬治亞、佛羅里達、北卡羅萊納、維珍尼亞及田納西州，合共最少95人死亡，當中北卡羅萊納就有36人死。