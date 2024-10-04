颶風海倫妮襲美逾200死　網美比堅尼風中拍搞笑片惹爭議(有片)

颶風海倫妮(Hurricane Helene) 於當地周四(9月26日)深夜以四級颶風姿態登陸佛羅里達州，重創美國東南部，死亡人數增加至215人，成為2005年造成1,392人死亡的颶風「卡特里娜」(Hurricane Katrina)後，在美國本土奪走最多人命的風暴。不過，一名百萬網美兼模特兒卻在海倫妮吹襲期間，在佛羅里達州坦帕市淹浸的街道上，穿著比基尼大騷身材，手拿咪高峰和雨傘，拍攝模仿天氣報道的影片。影片迅速在社群平台上，吸引超過2百萬次觀看，同時引發爭議。

綜合報道，網美Skyler Simpson於周日(9月29日)在社交平台Instagram(IG)分享影片，她在片中身穿桃紅色比基尼，在晚間站在被淹漏的街道，手持雨傘和無線咪高峰，模仿記者進行現場報道。影片顯示，強風將Skyler的雨傘吹反，Skyler邊笑邊與雨傘較勁，工作人員更對她丟冰塊、潑水營造娛樂效果。