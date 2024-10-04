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國際
2024-10-04 13:28:00

颶風海倫妮襲美逾200死　網美比堅尼風中拍搞笑片惹爭議(有片)

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颶風海倫妮襲美逾200死，網美比堅尼風中拍搞笑片惹爭議。(IG)

颶風海倫妮襲美逾200死，網美比堅尼風中拍搞笑片惹爭議。(IG)

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颶風海倫妮(Hurricane Helene) 於當地周四(926)深夜以四級颶風姿態登陸佛羅里達州，重創美國東南部，死亡人數增加至215人，成為2005年造成1,392人死亡的颶風「卡特里娜」(Hurricane Katrina)後，在美國本土奪走最多人命的風暴。不過，一名百萬網美兼模特兒卻在海倫妮吹襲期間，在佛羅里達州坦帕市淹浸的街道上，穿著比基尼大騷身材，手拿咪高峰和雨傘，拍攝模仿天氣報道的影片。影片迅速在社群平台上，吸引超過2百萬次觀看，同時引發爭議。

綜合報道，網美Skyler Simpson於周日(929)在社交平台Instagram(IG)分享影片，她在片中身穿桃紅色比基尼，在晚間站在被淹漏的街道，手持雨傘和無線咪高峰，模仿記者進行現場報道。影片顯示，強風將Skyler的雨傘吹反，Skyler邊笑邊與雨傘較勁，工作人員更對她丟冰塊、潑水營造娛樂效果。

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擁有逾100萬Fans的網美Skyler Simpson。(IG) 擁有逾100萬Fans的網美Skyler Simpson。(IG) 擁有逾100萬Fans的網美Skyler Simpson。(IG)

網民：妳會有報應

影片在IGTikTok等社群平台上線後，全共吸引逾200萬人次瀏覽，引發部分網友的批評她幸災樂禍：「好好笑喔，有人因為颱風死了，那我們來拍個搞笑影片吧」、「噁心，當別人在受苦時，妳在這邊賺流量，妳會有報應」，但大多數網民都留言稱讚她身材很辣。Skyler事後為影片辯護指，許多災民看了影片也覺得有趣，因為他們都知道只是搞笑影片，並在留言區表示，希望所有人都平安。