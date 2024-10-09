颶風米爾頓｜佛州迎世紀風暴600萬人疏散 觀測機飛越颶風猛烈搖晃(有片、多圖)

被形容為世紀風暴的5級颶風米爾頓來勢洶洶，預料當地周三深夜直撲美國佛羅里達州西岸地區，當局勒令約600萬名居民疏散，警告留下來的人生存機會渺茫，惟仍有人死守家園。坦帕灣區(Tampa Bay area)有逾330萬人口，周邊有馬納蒂等縣，以及坦帕和聖彼德斯堡等城市，料颶風米爾頓將為該區帶來嚴重破壞。美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)發放片段顯示，觀測飛機飛越颶風米爾頓收集風暴數據時，窗外是暴雨，強烈氣流導致飛機猛烈搖晃。

坦帕市長Jane Castor向居民直言，「若選擇留下來，你會死。」她強調，預測該市的水位將達15呎，足以淹沒房屋，「若在屋內，基本上你是在棺材內」。周二大批民眾駕車離開坦帕，佛州近8,000個油站約17%油站的燃油已售罄。佛州金銀島(Treasure Island)不久前才遭颶風海倫吹襲，風暴過後的雜物垃圾還堆在街道上，居民又要避難離開，市內街上空無一人猶如死城。