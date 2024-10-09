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國際
2024-10-09 17:24:53

颶風米爾頓｜佛州迎世紀風暴600萬人疏散 觀測機飛越颶風猛烈搖晃(有片、多圖)

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颶風米爾頓

颶風米爾頓逼近天空黑壓壓，民眾周二從佛州西岸駕車前往東面。(路透社)

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被形容為世紀風暴的5級颶風米爾頓來勢洶洶，預料當地周三深夜直撲美國佛羅里達州西岸地區，當局勒令約600萬名居民疏散，警告留下來的人生存機會渺茫，惟仍有人死守家園。坦帕灣區(Tampa Bay area)有逾330萬人口，周邊有馬納蒂等縣，以及坦帕和聖彼德斯堡等城市，料颶風米爾頓將為該區帶來嚴重破壞。美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)發放片段顯示，觀測飛機飛越颶風米爾頓收集風暴數據時，窗外是暴雨，強烈氣流導致飛機猛烈搖晃。

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颶風米爾頓｜坦帕市長：留下來，你會死

颶風米爾頓周二一度減弱為4級，但其後報道指為5級。美國國颶風中心周二最新預報稱，颶風米爾頓位於坦帕西南面650公里，風速最高每小時260公里，預測周三深夜於佛州灣岸登陸。當局較早時預測風暴潮水位將高達10呎(約3米)，甚至達到15呎(約4.5米)，街道將變澤國。

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坦帕市長Jane Castor向居民直言，「若選擇留下來，你會死。」她強調，預測該市的水位將達15呎，足以淹沒房屋，「若在屋內，基本上你是在棺材內」。周二大批民眾駕車離開坦帕，佛州近8,000個油站約17%油站的燃油已售罄。佛州金銀島(Treasure Island)不久前才遭颶風海倫吹襲，風暴過後的雜物垃圾還堆在街道上，居民又要避難離開，市內街上空無一人猶如死城。

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