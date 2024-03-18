飛來艷福！大馬華裔call車司機被泰妹調戲 加送「體溫」原味內褲

馬來西亞一名華裔電召出租車司機載客時遇上「離奇艷遇」，媒體報道，該名司機上周在Facebook群組「(叫車平台)grab&Mycar司機乘客中文交流區」發文表示，晚上接載一群熱情性感的泰國女子，途中被她們不停調戲，還以英語狂問他「有沒有女友」。
儘管他聽不懂泰語，但透過她們的互動估計，「應該是在玩真心話大冒險之類的遊戲……其中一個輸了，到目的地時，她就給我這東西，然後飛快跳下車。當下我就覺得是原味內褲，因為還是熱的」。
司機驚訝：泰國年輕女子都那麼瘋狂嗎？
司機憶述，這群泰國女子下車時，一邊大笑一邊用英文說，「帥哥，她送給你，你就收下當作禮物吧，哈哈哈！」司機上傳他黑色喱士內褲照片及行程紀錄截圖，驚嘆「現在年輕的泰國女子都那麼瘋狂嗎？」
同行笑翻：如果被老婆看到就搞笑
帖文引發司機同行熱議，紛紛打趣說，「想知道你有多帥」、「怎麼不順便拿聯絡方式」、「看來很多人要辭職去做grab了」。但也有不少人提醒發文者提高警覺，稱要提防傳染病，「小心降頭」、「男性也要保護自己」，有人笑稱「好在不是塞你車內角落，如果被老婆看到就搞笑了」、「你這樣解釋，以為老婆或女友會相信嗎？」
司機分享類似經體
幾名司機表示有類似經驗，有人說「這種事情我遇到超過5次，都是平常心去對待，也感恩她懂得欣賞我」。有人分享，「我也試過，一個泰國女子下車關門後，又回來開車門，親我的臉一下，(用英文)說，『我喜歡你，我只是想要親你，拜拜。』」