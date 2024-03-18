飛來艷福！大馬華裔call車司機被泰妹調戲 加送「體溫」原味內褲

馬來西亞一名華裔電召出租車司機載客時遇上「離奇艷遇」，媒體報道，該名司機上周在Facebook群組「(叫車平台)grab&Mycar司機乘客中文交流區」發文表示，晚上接載一群熱情性感的泰國女子，途中被她們不停調戲，還以英語狂問他「有沒有女友」。

儘管他聽不懂泰語，但透過她們的互動估計，「應該是在玩真心話大冒險之類的遊戲……其中一個輸了，到目的地時，她就給我這東西，然後飛快跳下車。當下我就覺得是原味內褲，因為還是熱的」。

司機驚訝：泰國年輕女子都那麼瘋狂嗎？

司機憶述，這群泰國女子下車時，一邊大笑一邊用英文說，「帥哥，她送給你，你就收下當作禮物吧，哈哈哈！」司機上傳他黑色喱士內褲照片及行程紀錄截圖，驚嘆「現在年輕的泰國女子都那麼瘋狂嗎？」