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國際
2022-05-31 13:51:00

飛東京中途因火山噴發折返　美航飛12小時仍在美國

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美國航空(American Airlines) 一架客機，由美國德州達拉斯起飛前往日本東京途中，因俄羅斯東海岸一座火山噴發，不得不緊急掉頭，在飛行約12小時後，順利降落在美國加州洛杉磯，所需時間約為原定行程的時間

飛東京中途因火山噴發折返，美航飛12小時仍在美國。(資料圖片)

飛東京中途因火山噴發折返，美航飛12小時仍在美國。(資料圖片)

根據航空網站One Mile at a Time，美航AA61航班原定當地28日由達拉斯飛往東京成田機場，起飛後循標準航線飛行逾7小時，就在快飛到國際換日線時掉頭，向美洲飛行，逾4小時後降落在洛杉磯，全程約11小時50分鐘，接近原定行程所需的時間，至於起飛與降落地點則僅相距1,235英里(1,988公里)。由於飛行軌跡十分罕見，因此在社群媒體上引發關注。

俄國遠東地區堪察加半島的火山Bezymianny噴發，煙竄升至15公里高空。(Twitter) 俄國遠東地區堪察加半島的火山Bezymianny噴發，煙竄升至15公里高空。(Twitter) 俄國遠東地區堪察加半島的火山Bezymianny噴發，煙竄升至15公里高空。(Twitter)

同日類似航線航班繞道抵東京

根據日本放送協會(NHK)報道，俄國遠東地區堪察加半島的火山Bezymianny噴發，煙竄升至15公里高空。美航雖不經過俄國領空，但火山噴發的位置離飛行路線很近，為避免受到火山灰影響，AA61航班才會被迫掉頭，導致乘客飛行近12小時，卻沒能抵達東京。
不過，當天其他類似航線的班機並沒有掉頭。候斯頓起飛的美國聯合航空UA7航班及三藩市起飛的UA837航班皆因火山噴發繞道，飛行時間增加1小時，但仍順利抵達東京。

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