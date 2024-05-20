飛機舷梯被移走　地勤踏空慘由機艙墮地(有片)

印尼雅加達機場在近日發生一宗罕見意外，翎亞航空(Transnusa Airlines)一架客機在停機坪上，有地勤人員進行例行工作期間，一名職員疑未有留意舷梯被移走，步出機艙門時踏空，當場由高處墮地，幸好沒有生命危險。

網上流傳影片顯示，當時多名地勤人員正在為飛機進行例行工作，有兩名人員，將飛機舷梯移走，但站在機艙門的地勤人員面向內未有留意，在退出機門時踏空，整個人從高處墮下，背部落地。