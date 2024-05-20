飛機舷梯被移走　地勤踏空慘由機艙墮地(有片)

印尼雅加達機場在近日發生一宗罕見意外，翎亞航空(Transnusa Airlines)一架客機在停機坪上，有地勤人員進行例行工作期間，一名職員疑未有留意舷梯被移走，步出機艙門時踏空，當場由高處墮地，幸好沒有生命危險。
網上流傳影片顯示，當時多名地勤人員正在為飛機進行例行工作，有兩名人員，將飛機舷梯移走，但站在機艙門的地勤人員面向內未有留意，在退出機門時踏空，整個人從高處墮下，背部落地。
據報雅加達機場調查事件
報道指，涉事地勤馬上被送院，幸好經治療後無生命大礙。另有報道指，地勤人員在未協調好的情況下撤走舷梯，屬於違規行為，雅加達機場已就事件展開調查，並採取措施防止類似事件再次發生。翎亞航空成立於2005年8月，總部在雅加達，新冠疫情期間一度停運，隨後出售給中國飛機租賃集團，並於2022年重新開業。
Tremendo golpe….— PERIÓDICO SUPREMO (@Diario_Supremo) May 15, 2024
Empleado del aeropuerto en #Indonesia sufrió una caída desde un Airbus A320 de Transnusa Airlines al ser retirada antes la escalera mientras la puerta estaba abierta
El incidente, ocurrido en el Aeropuerto Jas#USA #México #Asia pic.twitter.com/U0pbbHFieZ