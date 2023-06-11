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國際
2023-06-11 15:00:41

飛機逃生滑梯竟在機內炸開　達美航空機組員遭擊中送醫

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達美航空一架飛機的救生滑梯竟然在機內炸開。（示意圖／PIXABAY）

記者彭巧蓁／綜合報道

一架由紐約甘迺迪國際機場飛往洛杉磯的達美航空班機，由於技術性問題，迫降在猶他州。雖然過程都平安無事，但就在乘客們重新登機時，飛機上的救生滑梯居然在機內炸開，一名機組員當場被擊中，被送往醫院治療。

達美航空一架B767-300上載有168名乘客，當時正在從甘迺迪國際機場飛往洛杉磯國際機場的途中，機長發現結冰時所需的備用系統溫度器出現故障，只好臨時轉降猶他州的鹽湖城，乘客們被要求下機等候。

該名機組員頭部遭擊中

在延誤了一段時間後，班機終於開始登機，但就在此時，又發生了新的意外。飛機上的充氣逃生滑梯不知為何突然在機艙內炸開，擊中了一名機組員。

一名目擊乘客表示，當時機組人員已經關上機艙門，但滑梯炸開的力道把機組員又推出門外，「就像安全氣囊一樣」。有消息人士稱，該名機組員頭部遭擊中，已送醫治療。

給乘客7,500英里里程數作賠償

而因為這宗意外，乘客們再度被請下飛機，最終他們改搭另一架飛機前往洛杉磯。

達美航空發言人事後發表聲明表示：「在地面上時，飛機的滑梯意外展開。為了讓我們的客戶盡快、安全地到達他們的目的地，我們將乘客重新安置在另一架新飛機上。對於造成的延誤，我們深表歉意。沒有什麼比我們客戶和員工的安全更重要了。」

達美航空承諾給乘客7,500英里的里程數做為賠償，但沒有透露該名受傷機組員的消息。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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