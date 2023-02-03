飛機遺失銀包航空公司懶搵　AirTag發現遊遍逾35城市

美國一名男子在飛機上遺留了銀包，雖然他即時聯絡航空公司協助，但航空公司似乎「闊佬懶理」，男子於是透過在銀包的AirTag追蹤銀包位置，結果發現「銀包」隨着飛機走遍了逾35個城市，不過最終還是無法找回。
美國男子John Lewis在社交媒體分享了自己的故事。他表示因為航機的延誤，令自己在美國航空的一輛客機準備轉機時，在機上遺下了自己的銀包，雖然聯絡過美航協助，但對方指未能找到。John Lewis於是透過銀包內的AirTag去尋找，發現銀包已飛過10萬英哩，並走遍35個城市。
John Lewis表示，他在尋找美航協助時，美航曾向他表示已經徹底清潔過機艙，但未有發現，不過他質疑美航，因為他發現銀包仍在機艙。他續指，明白到留下銀包在飛機，責任不在於航空公司，但他提到自己已是航空公司的白金會員，只是希望航空公司能展示出，他們確實有認真尋找他的銀包而已。
結果機內僅發現AirTag
美航之後在Twitter上回應John Lewis，表示希望他把有關的記錄私訊給他們，以及提供報失的號碼。John Lewis之後還打趣回應，可否把銀包的飛行哩數留下，並指這足夠讓他到中美洲的伯利茲旅行了。John Lewis雖然表明只想找回銀包，但航空公司之後向他證實，他的AirTag被夾在座位與咕𠱸之間的位置，而銀包則不翼而飛。