飛機遺失銀包航空公司懶搵　AirTag發現遊遍逾35城市

美國一名男子在飛機上遺留了銀包，雖然他即時聯絡航空公司協助，但航空公司似乎「闊佬懶理」，男子於是透過在銀包的AirTag追蹤銀包位置，結果發現「銀包」隨着飛機走遍了逾35個城市，不過最終還是無法找回。

美國男子John Lewis在社交媒體分享了自己的故事。他表示因為航機的延誤，令自己在美國航空的一輛客機準備轉機時，在機上遺下了自己的銀包，雖然聯絡過美航協助，但對方指未能找到。John Lewis於是透過銀包內的AirTag去尋找，發現銀包已飛過10萬英哩，並走遍35個城市。