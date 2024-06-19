飛機餐原來唔准影？台男投訴國泰惹議 多間航空公司原來有一規定｜網上熱話

不少人搭飛機都會拍攝飛機餐，作為旅程中的記錄，台灣一名男子早前乘搭國泰航班時，也拿出手機準備拍攝，但他投訴空姐見狀「大聲制止」，稱不准錄影和拍到她們，令他感到受氣。但原來全球多間航空公司都有一個規定。
乘搭國泰商務艙的男事主，表示當日打開了手機的相機功能，然後便把手機放在一旁，等待飛機餐上桌後，再拍攝餐點。據他稱，經過的空姐看到後，隨即問他是否在錄影，指航班上禁止錄影，拍照則可以，但不能拍到機組人員。事主覺得空姐說話大聲、態度差，並認為有關規定不合理。
沒料事件曝光後，事主似乎「圍爐失敗」，不少網民都不撐他，究竟何解？
飛機餐｜網民認為事有蹊蹺︰一向有拍飛機餐都相安無事
不少網民異口同聲稱，自己搭飛機多年，一直以來都會拍攝飛機餐照片，從來沒有被空姐、空少阻撓，質疑男事主有隱瞞部分「劇情」之嫌，另有人又指「通常自己態度不好，就會說對方態度不好」。
果然，據報國泰回應事件時表示，當時男事主的鏡頭方向對著走廊，會拍到空服人員及其他乘客，空姐因有疑慮才跟他說明。原來今次的「誤會」並非出在「拍攝飛機餐」上，而是在於可能「拍到空服人員及其他乘客」。
飛機餐｜多間航空公司 禁止乘客擅拍空姐空少
事實上，全球多間航空公司都有規定不能在機上隨便拍攝。有乘客表示，荷航(KLM)會在廣播中，提醒乘客不要拍攝任何機組人員，同樣的禁令也出現在該航空公司的機上雜誌中；卡航(Qantas)亦規定乘客，在拍攝機組人員(seek consent before filming or photographing Qantas Group staff)及其他乘客前，須事前徵求對方同意；澳洲維珍航空(Virgin Australia)則規定，在機上使用相機或攝影器材前時，須依從機組人員指示(must comply with the directions of flight crew)，即空姐是有權阻止拍攝。
美國聯合航空(United Airlines)的政策亦訂明，乘客只能拍攝自己的「個人活動」(personal events)，在未得對方同意下，不得拍攝機組人員及其他乘客(photography or recording of other customers or airline personnel without their express prior consent is strictly prohibited)。因此，大家在飛機上自拍或拍攝飛機餐時，切記不要犯規。