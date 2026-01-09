食客偷走鎮店之寶巨型陰莖骨　漢堡包店主氣煞公佈賊人容貌(有片)

綜合報道，事發於上月30日深夜。餐廳職員指出，3名男子在店內暢飲數小時後，向店員索取觀摩展示在吧台後方的海象陰莖骨。在店員短暫離開現場處理事務後，其中1人竟然趁機用項頸巾遮掩標本拿走。CCTV畫面顯示，一名男子蓄有鬍鬚一手持著雞尾酒，一手拿著該標本，面露笑容的離開。隔日，店員在社交平台分享相關影片，希望借助網民力量，協助尋回失物。店員說：「根本不敢相信他會這麼做！如果偷東西的人看到這個影片，請把它還回來，沒有它一切都不一樣了。」

美國新澤西州卡姆登市知名餐廳「Donkey’s Place」近期發生一宗令人側目的失竊事件，餐廳長年珍藏的海象陰莖骨標本遭顧客偷走。餐廳老闆與員工透過社交媒體發出協尋呼籲，希望能找回這件珍藏數十年的「鎮店之寶」，但不打算對涉案者採取法律行動。

餐廳老闆：只希望能夠早日物歸原主

餐廳老闆Lucas表示，店方已擷取涉案男子容貌的畫面，但不確定對方是否仍在當地。他強調，雖然這件藏品對店內具有象徵與情感價值，但餐廳並不打算提出刑事指控，只希望能夠早日物歸原主。

報道指，「Donkey’s Place」是當地歷史悠久的經典餐飲店，餐廳內除食物外，也展示多項特色藏品，包括巨齒鯊牙齒和今次失竊的海象陰莖骨，成為客人談論話題之一。目前餐廳已呼籲有相關消息人士透過社交媒體或其他管道協助提供訊息，希望能讓這件別具特色的展示品回到原位。