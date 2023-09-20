食物中毒｜日本鐵路便當品牌爆食物中毒 近300人吃完「吉田屋便當」上吐下瀉

日本發生集體食物中毒事件，全國多地有民眾購買一間鐵路便當製造商「吉田屋」生產的便當後，出現上吐下瀉等症狀，截自周二（19日）已有約至少295人報稱受影響，遍布全國近40個地區。「吉田屋」製造的便當除了在八戶、青林縣等北海道至九州的JR車站發售外，在日本各地超市也有出售。「吉田屋」指對顧客不適深感抱歉，會配合八戶市保健所調查。
全國超市販賣 40個地區通報個案
日本多間傳媒報道指，青森縣八戶市保健所本月17日收到福島縣某市的保健所通報，有多位民眾在八戶市食用當地鐵路便當製造商「吉田屋」發售的便當後出現身體不適。八戶市保健所進一步調查發現，截自20日上午，全國至少有40個地區通報約有至少295人在食用吉田屋便當後發生嘔吐、腹瀉等不適情況。
查出原因前 停止製作生產
八戶市保健所正調查患者的飲食狀況和病情變化，若確認事件是食物中毒，會到工場詳細調查。保健所呼籲民眾避免食用吉田屋於15至16日製作的「海女海膽便當」、「函館綜合海鮮木盒便當」等總計11款便當。據了解，總計有約2萬個便當於16日至17日，在日本全國超市舉行的「鐵路便當展」中販賣，目前無法掌握賣出的數量。
吉田屋自1892年創立，總計發售約70款不同鐵路便當。這起事件發生後，吉田屋在官網上表示「讓心懷期待購入便當的客人失望，我們由衷表示歉意」。直到查出原因前，吉田屋將暫時停止製作和販賣便當。
吉田屋社長吉田廣城亦回應：「讓購買便當的顧客感到不適，深感抱歉，希望健康受影響的客人早日康復，我們正在配合八戶市保健所調查事發原因。」