食物中毒｜日本鐵路便當品牌爆食物中毒 近300人吃完「吉田屋便當」上吐下瀉

日本發生集體食物中毒事件，全國多地有民眾購買一間鐵路便當製造商「吉田屋」生產的便當後，出現上吐下瀉等症狀，截自周二（19日）已有約至少295人報稱受影響，遍布全國近40個地區。「吉田屋」製造的便當除了在八戶、青林縣等北海道至九州的JR車站發售外，在日本各地超市也有出售。「吉田屋」指對顧客不適深感抱歉，會配合八戶市保健所調查。

全國超市販賣 40個地區通報個案

日本多間傳媒報道指，青森縣八戶市保健所本月17日收到福島縣某市的保健所通報，有多位民眾在八戶市食用當地鐵路便當製造商「吉田屋」發售的便當後出現身體不適。八戶市保健所進一步調查發現，截自20日上午，全國至少有40個地區通報約有至少295人在食用吉田屋便當後發生嘔吐、腹瀉等不適情況。