食物中毒｜誤食安樂死動物遺體　害牠們3死10傷(有片)

美國明尼蘇達州Inver Grove Heights一個垃圾堆積場，發生不當傾倒安樂死動物遺體事件，結果導致13隻美國國鳥白頭海鵰(bald eagle)無辜受害，紛紛在覓食後出現食物中毒，造成3死10傷。

《美聯社》(AP) 引述明尼蘇達州的《明星論壇報》報道，事發於當地垃圾堆積場Pine Bend Landfill，明尼蘇達大學猛禽中心主管Victoria Hall表示，近日在該地點發現13隻白頭海鵰，其中2隻已死亡，11隻奄奄一息有中毒跡象，隨即被送往中心治療後，其中1隻隨後因同時感染禽流感不治，餘下10隻仍在休養，相信很有機會康復。

事件涉有人不當棄置安樂死動物遺體 Victoria Hall指出，有些白頭海鵰被發現時，是一動不動地臉朝下趴在雪地裡，一度還無法確認生死。獸醫檢查後認為，這批白頭海鵰是吃下了遭戊巴比妥(Pentobarbital)安樂死的動物遺體，調查人員其後證實，垃圾掩埋場確實有一批被安樂死的動物於本月2日遭棄置，明尼蘇達州和聯邦野生動物官員已介入案件調查。