食甜筒食到人類手指　女醫生震驚：以為係堅果(有片)

印度孟買一名女醫生日前午餐後到一間商店購買甜筒食，食到一半舔到硬物，正當她以為是堅果或朱古力，低頭一看，驚見原來是一隻人類手指頭。這名醫生坦言，已造成心理陰影，以後不敢再食甜筒。

綜合報道，26歲的醫生Orlem Brandon Serrao日前午餐後就買來一支甜筒當甜品，Serrao表示，當時一次購買了3款口味，就選了其中一支吃，期間感覺咬到硬物，她本來以為是堅果或是朱古力，詎料仔細一看，竟然是一隻手指，她說：「我是一名醫生，熟悉人體各部位的樣子，它有指甲和指紋，應該是人類的拇指。」Serrao受驚之餘，亦立即通知營業者，但對方竟然不予理會，Serrao無奈之下，只好先將斷指包裹，再帶到馬拉德警局報案，就今次事件，當地警方已立案調查，並將手指送往檢驗。