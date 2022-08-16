食肆老闆勇擒劫匪　性感女友又踢又踩成焦點(有片)

美國洛杉磯荷李活近日發生一宗搶劫案，一名匪徒在光天化日下闖入餐廳，搶劫並襲擊一名正在用餐的長者，餐館老闆追捕匪徒，成功將匪徒制服地上，直到警方到場處理，令長者免受損失。涉事CCTV片段於網上流傳，不過，身穿比堅尼上衣及熱褲的老闆女友卻成為影片焦點。

綜合美國《紐約郵報》(NEW YORK POST)報道，一名匪徒日前闖入一間餐廳的用餐區，出拳打向一名長者，並搶走他的手機與銀包。網上影片顯示，一名黑衣人進入餐廳用餐區，突然襲擊一名客人，搶走對方的東西後逃跑，餐館老闆Tim Ratcliff剛好目睹一切，他立即衝出去追趕匪徒，追至餐廳外的人行道上，老闆一手箍向匪徒頸部，用全身氣力將對方拉到地上，並用全身重力壓著他。

就在此時，一位穿著比堅尼上衣與熱褲的棕髮女子幫忙執拾地上物件之餘，更不時踢向匪徒，未幾被劫長者前來，女子將其物品交還，當眼見匪徒極力掙扎，更索性踩在匪徒的腳上，之後在旁邊監視匪徒，以防他逃走，原來這個女子是老闆的女友。警方於9分鐘後趕抵現場，將匪徒押走。