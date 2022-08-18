食蜆咬到極罕紫色珍珠　價值可高達1.2萬(有片)

美國德拉瓦州早前有一家四口，齊齊到餐廳食飯，當他們正享用前菜大蜆(Clam)的時候，突然咬到硬硬的東西，吐出一看，竟然是一顆紫色珍班，用手機一查之下，發現這是一種罕見的珍珠，價值可以高達1,600美元，折合約1.2萬港元，看來這餐飯認真抵食。

根據美國NBC 10的報道，德拉瓦州男子Scott Overland早前帶著妻子和2個孩子外出用餐，點了一盤14美元的前菜大蜆，就在Scott Overland享用時，突然咬到硬的東西，他吐出一看，竟是一顆紫色珍珠。Scott Overland憶述說，當他點大蜆的時候，特別要求不要加甜椒，結果送上來卻還是有甜椒，他一度想退回去，但免得麻煩就作罷。起初咬到硬東西時，以為咬到糖果或甚麼，認為都是廚師不小心丟掉的東西，但仔細對比大蜆殼上的凹痕後，確認肯定是天然生長的東西。