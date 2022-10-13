食1500蚊霸王餐 女子被捉到內衣藏垃圾放入咖喱(有片)

英國一名婦人與家人在餐廳用膳，為了不付170英鎊(約1,500港元)帳單，竟然將藏在胸圍內的垃圾放入食物內。閉路電視拍到那女子從胸圍內拿出一盒香煙，然後拆出包裝膠套，再將香煙盒放回胸口內，繼而四圍張望並將包裝膠套放入一碗咖喱雞肉內。餐廳店東Naseem Khan稱，周一下午有一家五口到店內用餐，當埋單時，他們指食物裡面有「膠袋」，店方提出給予八折優惠，但那個家庭作出威嚇之餘，還奪門而出。警方證實正調查一個家庭涉嫌盜竊罪。

「如果知食客無能力付錢，不會收費」

報道指，Khan獲社區居民稱為「咖哩王后」，去年聖誕節曾向150個家庭提供免費食物。她表示，如果知道食客無能力付錢，她不會向他們收費。Khan指，那個家庭並不是嫌棄店裡的東西不好食，但他們吞下所有食物，只是想食霸王餐，「在孩子面前這樣做並不能接受，若她有金錢困難，可以告訴我，我不會收錢。但她沒有這樣做」。

Khan續稱，那個家庭叫了4個前菜、7個小食、4杯飲品和6個主菜，包括兩個烤羊扒。他們食前菜時已投訴食物，但卻全都食光，然後是主菜，他們也食光了，「不久後，那名婦人叫侍應過來，指她的食物裡面有塑膠。然後侍應說，廚房並沒有這種塑膠，但可以給她全單八折，而那碟有問題食物不會收錢」。當Khan翻看閉路電視片段後，終於知道真相。