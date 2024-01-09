飲水如「飲膠」？研究驚揭美三大品牌樽裝水 每升平均含24萬微塑膠

飲樽裝水如「飲膠」？美國一項研究發現，當地市面上常見的樽裝水內，每公升平均含有24萬粒微塑膠(microplastics)，遠超於當地自來水中的每公升5.5粒。

微塑膠是指直徑介乎1微米到5毫米的塑膠微粒，人體若過量吸收，可能有患癌及不育等風險。美國哥倫比亞大學和羅格斯大學的研究團隊，以最新的激光掃描技術「受激拉曼光譜技術」(Stimulated Raman spectroscopy、SRS)，檢測在當地超市沃爾瑪購待的3款常見樽裝水，結果發現每公升含有介乎11萬到37萬粒微塑膠，較2018年未採用新檢測技術時約300粒激增。