飲水如「飲膠」？研究驚揭美三大品牌樽裝水 每升平均含24萬微塑膠

飲樽裝水如「飲膠」？美國一項研究發現，當地市面上常見的樽裝水內，每公升平均含有24萬粒微塑膠(microplastics)，遠超於當地自來水中的每公升5.5粒。
微塑膠是指直徑介乎1微米到5毫米的塑膠微粒，人體若過量吸收，可能有患癌及不育等風險。美國哥倫比亞大學和羅格斯大學的研究團隊，以最新的激光掃描技術「受激拉曼光譜技術」(Stimulated Raman spectroscopy、SRS)，檢測在當地超市沃爾瑪購待的3款常見樽裝水，結果發現每公升含有介乎11萬到37萬粒微塑膠，較2018年未採用新檢測技術時約300粒激增。
微塑膠｜新技術可測出更細的「納米塑膠」
SRS利用兩束激光探測瓶子，並令特定分子產生共振，然後以電腦演算法確定它們的來源，技術較過去更勝一籌之處，是它可以檢測1微米以下、較「微塑膠」更細的納米塑膠(nanoplastics)。受檢測的樽裝水樣本的塑膠微粒，有90%屬微塑膠、10%屬納米塑膠，而當中的納米塑膠不少是PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)。
有份參與研究的哥倫比亞大學化學家Beizhan Yan表示，大部分微塑膠似乎來自膠樽本身，以及用作隔走水中污染物的過濾器。團隊計劃稍後以同樣技術，研究當地自來水中的納米微膠含量，但專家目前對樽裝水及食水內的微膠粒會否影響人體暫未有定論。