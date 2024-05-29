飼主無奈幫愛犬安樂死　一年後驚見牠奇蹟「復活」

美國的一名女飼主，因為愛犬生病忍痛將其進行安樂死，沒想到一年後，她卻發現自己的狗狗還活著，當她想將狗狗再度從動物救援機構領養時，卻遭到了工作人員的無情拒絕，讓她無法接受。

綜合報道，2022年居於馬里蘭州的女子Kristie Pereira，花了450美元在貓狗救援基金會領養了一隻兩個月大的混種獵犬，並給牠取名為Beau。他們相處十分愉快，幾乎形影不離，不過，過了幾星期就發現Beau似乎不適，到獸醫院檢查後，醫生表示，Beau無法抬起後腿，表明牠患有嚴重的神經系統問題，從血檢結果來看，牠還有肝臟問題，如要準確知道情況就要做更精細的檢查，費用為12,000美元(折合約9.3萬港元)，但同時指出，經檢查查出確切病因的機率不高，而且即使確定是神經系統問題，也很難治癒。