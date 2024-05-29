飼主無奈幫愛犬安樂死　一年後驚見牠奇蹟「復活」

美國的一名女飼主，因為愛犬生病忍痛將其進行安樂死，沒想到一年後，她卻發現自己的狗狗還活著，當她想將狗狗再度從動物救援機構領養時，卻遭到了工作人員的無情拒絕，讓她無法接受。
綜合報道，2022年居於馬里蘭州的女子Kristie Pereira，花了450美元在貓狗救援基金會領養了一隻兩個月大的混種獵犬，並給牠取名為Beau。他們相處十分愉快，幾乎形影不離，不過，過了幾星期就發現Beau似乎不適，到獸醫院檢查後，醫生表示，Beau無法抬起後腿，表明牠患有嚴重的神經系統問題，從血檢結果來看，牠還有肝臟問題，如要準確知道情況就要做更精細的檢查，費用為12,000美元(折合約9.3萬港元)，但同時指出，經檢查查出確切病因的機率不高，而且即使確定是神經系統問題，也很難治癒。
飼主未有親眼看著Beau離世
經過一個月的天人交戰，Kristie為了減輕Beau的痛苦，接受獸醫的建議讓牠接受安樂死，她亦有跟貓狗救援基金會的人員進行溝通，終於在去年3月，當Beau出現明顯疼痛不適的徵狀後，Kristie將牠帶到一間動物服務中心，支付15美元的安樂死費用，為Beau進行安樂死。按照規定，飼主沒有得到其他獸醫的診斷書確認小狗適合安樂死下，就不可在寵物接受安樂死時陪在左右，所以Kristie未有親眼看著Beau離世。
基金會表明不會讓被遺棄狗狗重回原飼主身邊
就在上個月，已經搬到德克薩斯州的Kristie回馬里蘭州探望母親，出於好奇，她瀏覽了當初領養Beau的基金會網站，想看看有沒有待人領養的狗狗，詎料竟發現Beau的照片，身形長大了，但身上許多特殊花紋都相符。Kristie立即致電基金會查詢，獲證實那隻狗狗正是Beau。原來當日執行安樂死的獸醫認為Beau沒有接受安樂死的必要，也沒有神經系統問題，所以聯絡了基金會請他們將狗帶回，基金會透過募款網站籌到7,000美元為Beau治好肝臟問題，現在非常健康。Kristie隨即向基金會提出支付那筆手術費，希望重新將Beau接回，不過，基金會認為，當初因為Kristie不願付錢讓狗接受完善的檢查，以致Beau差點被安樂死，按照規定，不會讓被遺棄的狗狗重新回到原飼主身邊。報道指，目前雙方正依舊各執一詞，無法達成共識，Kristie因此將事情曝光，希望外界能理解她的心願只是希望愛犬回到身邊而已。基金會網站至今仍可看到Beau等待領養。