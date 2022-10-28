餃子之王將社長9年前被射殺　日本警方拘捕獄中黑幫成員

日本有名連鎖食店「餃子之王將」的前社長大東隆行，在2013年12月在公司外停車場被殺事件，在接近9年後，當地警方今日（28日）從福岡的監獄拘捕仍被囚的一名黑幫成員。

大東隆行在2013年12月19日的早上，被發現倒臥在位於京都的公司辦公室前的停車場，據報當時大東泊車後下車，之後有人向其胸及腹部開4槍，雖然事發約個多小時後被「餃子之王將」的員工發現報警，但最後大東在現場因失血過多致死。由於當時仍是清晨以及落雨，加上大東從家中自行駕車約1公里上班，因此沒有人見到事件。而警方在現場的閉路電視，僅發現一個身影，以及見到一輛電單車離開，之後警方在距離現場2公里外的停車場發現該輪電單車，並證實是一輛失車，不過有關失車的盜竊案在2020年10月結束了公訴期將無法起訴。

調查人員之後指，大東是被人用一支25口徑的自動手槍在近距離射殺，而且4槍全中，估計是一位相當熟悉槍械運作的兇手所做。而當時大東的衣服及車內仍有現金，因此判斷並非搶劫，可能是有人對大東及其公司懷恨在心有關，故警方從大東身邊的交友關係以及公司的問題作出調查。

現場檢到的煙頭成關鍵

警方至近9年後，今日在福岡的監獄拘捕56歲的黑幫成員田中幸雄。田中是北九州市的黑幫組織工藤會的幹部，因為觸犯槍械及刀具的法例而被判刑。京都府警方表示，在槍擊的現場發現的一個煙頭之中，驗出了田中的DNA，並且與田中平時吸食的香煙品牌脗合，警方將調查大東與黑幫的關連，並安排將田中從福岡的監獄移送至京都。