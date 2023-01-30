養唔起或提前歸還大熊貓「金寶寶」「華豹」　芬蘭外交部：相信中國會理解

可愛的大熊貓在全球各國都大受歡迎，不過飼養照料亦非易事，繼美國及英國後，芬蘭的一所私營動物園表示，因飼養成本過高，園方無力籌措飼養熊貓的資金，兩隻大熊貓Lumi(金寶寶)及Pyry(華豹)或要被提早送回中國，將於下月28日作最終決定。

芬蘭的艾赫泰里動物園(Ahtari zoo)目前正飼養Lumi及Pyry。牠們是在2017年中國國家主席習近平訪問芬蘭、簽署動物保護協議後，於2018年租借到芬蘭。動物園原本期望這對大熊貓可以吸引遊客，但新冠疫情導致國際旅行受限制，動物園為了飼養大熊貓而舉債。園方曾向芬蘭財政部求援。財政部於2021年批出20萬歐元(折合約170萬港元)的補貼。園方其後再申請500萬歐元(折合約4,250萬港元)的補貼，但申請遭到民眾、議員抗議而作罷。幾名國會議員表示，此金額已經高於芬蘭每年用于本土瀕危物種的保育費用。 芬蘭外交部指已成立委員會跟進此事。發言人指，送回大熊貓是一間受財困影響的民營公司的商業決定，相信中國會理解，認為不會影響中芬關係。中國駐芬蘭大使館表示，館方已倡議當地中資企業及華僑伸出援手協助2隻大熊貓留在芬蘭。