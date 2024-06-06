養8年雪橇犬突「暴走」咬死新生嬰 夫婦悲痛欲絕

美國一對年輕夫婦剛迎來新生兒子僅6周，他在嬰兒床上睡覺時遭家中飼養8年的雪橇犬攻擊，頭部重創，送院搶救6天後不治。至於雪橇犬現被關押在動物收容所隔離，最終命運仍未確定，當地警方正調查事件。

收容所隔離 未決定處置 報道指，28歲的Mark Mansoor和25歲妻子Chloe Mansoor於2022年結婚後，定居在田納西州諾克斯維爾市，兩人於4月14日迎來男嬰Ezra，是首度成為父母，回家後與養了8年的雪橇犬及另一狗隻作伴。沒想到6周後的一天早上，卻成為噩夢的開始。Ezra於5月24日在嬰兒床睡覺時，竟被雪橇犬攻擊導致頭部重創。夫婦及後驚見Ezra頭上有咬痕與傷口，大驚報警，他最終於5月30日搶救無效死亡。