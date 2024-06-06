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國際
2024-06-06 11:22:19

養8年雪橇犬突「暴走」咬死新生嬰 夫婦悲痛欲絕

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美國一對年輕夫婦剛迎來新生兒子僅6周，他在嬰兒床上睡覺時遭家中飼養8年的雪橇犬攻擊，頭部重創，送院搶救6天後不治。(網上圖片)

美國一對年輕夫婦剛迎來新生兒子僅6周，他在嬰兒床上睡覺時遭家中飼養8年的雪橇犬攻擊，頭部重創，送院搶救6天後不治。(網上圖片)

美國一對年輕夫婦剛迎來新生兒子僅6周，他在嬰兒床上睡覺時遭家中飼養8年的雪橇犬攻擊，頭部重創，送院搶救6天後不治。至於雪橇犬現被關押在動物收容所隔離，最終命運仍未確定，當地警方正調查事件。

兩人於4月14日迎來男嬰Ezra。(網上圖片) Ezra5月24日在嬰兒床睡覺時，竟被雪橇犬攻擊導致頭部重創。(網上圖片) 兩人於4月14日迎來男嬰Ezra。(網上圖片) Ezra5月24日在嬰兒床睡覺時，竟被雪橇犬攻擊導致頭部重創。(網上圖片) 夫婦對事件悲痛欲絕，強調家中兩犬從來沒對兒子出現過任何攻擊傾向。(網上圖片) 夫婦及後驚見Ezra頭上有咬痕與傷口，大驚報警，他最終於5月30日搶救無效死亡。(網上圖片)

收容所隔離　未決定處置

報道指，28歲的Mark Mansoor和25歲妻子Chloe Mansoor於2022年結婚後，定居在田納西州諾克斯維爾市，兩人於4月14日迎來男嬰Ezra，是首度成為父母，回家後與養了8年的雪橇犬及另一狗隻作伴。沒想到6周後的一天早上，卻成為噩夢的開始。Ezra於5月24日在嬰兒床睡覺時，竟被雪橇犬攻擊導致頭部重創。夫婦及後驚見Ezra頭上有咬痕與傷口，大驚報警，他最終於5月30日搶救無效死亡。

捐贈器官幫助其他嬰兒

夫婦對事件悲痛欲絕，Chloe表示「能夠成為Ezra的媽媽是我最大的榮幸，也是我做過的最好的事情」，她強調雪橇犬從來沒對兒子出現過任何攻擊傾向，惟警告其他父母，當讓兒童與寵物單獨相處時要非常小心風險：「你以為不會發生在你身上，但卻可能發生在任何人及任何狗身上，無論你養了牠多久，以往紀錄有多好。」雪橇犬則依法帶往動物收容所接受10天隔離，後續如何處置有待確認。夫婦二人決定通過器官捐贈，讓兒子短暫生命幫助其他有需要的嬰兒。

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十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
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