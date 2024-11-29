餐廳改食譜連侍應都唔知　女大生畢業前幾日因嚴重過敏慘死(有片)

美國德克薩斯州一名對堅果過敏的女大學生，在距離畢業幾日前，到自己經常去的餐廳用餐，點了自己最愛吃的慣常餐點，詎料餐廳突然改變料理材料但沒有告知客人，雖然她很快發現有異並立即注射腎上腺素，結果仍導致她嚴重過敏身亡，事件令她的父母非常心碎。

綜合報道，23歲女子Alison Pickering因為對堅果嚴重過敏，所以外出用餐時對食物材料格外，就在去年5月，距離她於塔爾頓州立大學(Tarleton State University)畢業前幾日，前往一間常去餐廳，吃她常點和最愛吃的餐點後突然身亡。Alison的父母表示，女兒當日到德州史蒂芬維爾市她常去的餐廳用餐，點了鬼頭刀魚料理，然而餐廳改變食譜，在裡面添加了花生醬，就連侍應亦沒有被告知，她吃下幾口後就察覺不對勁，立即幫自己射腎上腺素並且送院搶救，惟病情仍急速惡化，最終不幸離世。