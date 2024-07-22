餐廳驚見生勾勾橙色龍蝦　三千萬分之一極罕品種逃過一劫(有片)

橙色的龍蝦不一定是已被煮熟，美國科羅拉多州一間餐廳就發現買來的水產中，有一隻活生生的橙色龍蝦，幸好店員看出牠是罕見品種，立即通知經理以聯繫當地動物園和水族館，還為這隻龍蝦改了一個名，水族館最後將牠成功收編，還指出，出現橙色龍蝦的機會率，原來只有三千萬分之一。
綜合報道，事發於12日在科羅拉多州普韋布洛一間名為「紅龍蝦餐廳」(Red Lobster)的店員Jose Romero，在整理買入的水產時，發現了一隻罕見的橙色龍蝦。Jose憶述：「當時腦子裡的第一個想法是，以前見過藍色的龍蝦，這是不同的，但他從未見過橙色的龍蝦」便立即將牠救起，並通知餐廳經理，期間還幫龍蝦取名為「Crush」，靈感來自於NFL丹佛野馬隊在1976年至1986年間使用的「Orange Crush」防守戰術。Jose表示：「我跟我的團隊都是丹佛野馬球迷，一看見這隻龍蝦就覺得取名『Crush』能很好代表球隊。」
報道指水族館將第二次飼養橙色龍蝦
餐廳經理聯絡了當地動物園和水族館，丹佛市中心水族館對此表示高度興趣。店員就將「Crush」裝在有冰塊的發泡膠箱，並送往水族館。水族館經理表示，Crush適應了新環境後變得十分活躍，積極探索牠的水族箱，獸醫將為Crush進行檢查，並在30天的隔離期結束後，將牠安置在與其他北大西洋冷水動物共居的水族箱中。水族館館藏專員赫爾曼表示，很開心能與科羅拉多州的社區民眾和訪客一同欣賞這隻罕見而特別的生物。有報道指，基因變異可導致龍蝦外殼呈現不同顏色，例如橙色、藍色和黃色等。值得一提的是，丹佛這家水族館先前也曾飼養過一隻橙色龍蝦。