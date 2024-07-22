餐廳驚見生勾勾橙色龍蝦　三千萬分之一極罕品種逃過一劫(有片)

橙色的龍蝦不一定是已被煮熟，美國科羅拉多州一間餐廳就發現買來的水產中，有一隻活生生的橙色龍蝦，幸好店員看出牠是罕見品種，立即通知經理以聯繫當地動物園和水族館，還為這隻龍蝦改了一個名，水族館最後將牠成功收編，還指出，出現橙色龍蝦的機會率，原來只有三千萬分之一。

綜合報道，事發於12日在科羅拉多州普韋布洛一間名為「紅龍蝦餐廳」(Red Lobster)的店員Jose Romero，在整理買入的水產時，發現了一隻罕見的橙色龍蝦。Jose憶述：「當時腦子裡的第一個想法是，以前見過藍色的龍蝦，這是不同的，但他從未見過橙色的龍蝦」便立即將牠救起，並通知餐廳經理，期間還幫龍蝦取名為「Crush」，靈感來自於NFL丹佛野馬隊在1976年至1986年間使用的「Orange Crush」防守戰術。Jose表示：「我跟我的團隊都是丹佛野馬球迷，一看見這隻龍蝦就覺得取名『Crush』能很好代表球隊。」