餐館拍烏蠅 拍下父親落寞表情 7秒抖音擠爆人潮

不少食肆受疫情影響生意，美國一名女子眼見父母經營的越南餐館「拍烏蠅」，收入拮据，拍下空無一人的餐廳與父親望著門口落寞的表情，po上TikTok希望網民幫忙，沒想到短短7秒的視頻，卻引來驚人迴響，不論堂食或外賣都做到「排長龍」，令父母感動不已。

疫情及槍擊案影響生意

來自加州的21歲女子Jennifer Le，一月中在TikTok上載了一條7秒的視頻，影片可見她父親一人守候在空無一人的餐廳，Jennifer配上字幕：「看著爸媽等待客人走進他們的越式餐廳食飯，令我很難過」。她父母經營的餐廳「Lee's Noodle House」因疫情及早前加州槍擊案而生意不佳。她表示，父親因收入問題備受經濟壓力。她希望透過這條片請求大家幫忙光顧。