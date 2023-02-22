餐館拍烏蠅 拍下父親落寞表情 7秒抖音擠爆人潮

不少食肆受疫情影響生意，美國一名女子眼見父母經營的越南餐館「拍烏蠅」，收入拮据，拍下空無一人的餐廳與父親望著門口落寞的表情，po上TikTok希望網民幫忙，沒想到短短7秒的視頻，卻引來驚人迴響，不論堂食或外賣都做到「排長龍」，令父母感動不已。
疫情及槍擊案影響生意
來自加州的21歲女子Jennifer Le，一月中在TikTok上載了一條7秒的視頻，影片可見她父親一人守候在空無一人的餐廳，Jennifer配上字幕：「看著爸媽等待客人走進他們的越式餐廳食飯，令我很難過」。她父母經營的餐廳「Lee's Noodle House」因疫情及早前加州槍擊案而生意不佳。她表示，父親因收入問題備受經濟壓力。她希望透過這條片請求大家幫忙光顧。
7秒影片累積逾百萬人次觀看
沒想到，她的影片在網上極速瘋傳，至今累計120萬次觀看，不少網民都表示會去光顧，也有很多人按讚與留言，有人寫道：「我一星期幫襯3次，呢度食物好特別、你父母非常nice」。Jennifer亦在3日後上載新影片，介紹菜單及她的廚師父母，並感謝網民支持：「過去6年我都在餐廳幫忙，但最近因大學學業離家，之後也會持續關心餐廳狀況。感謝大家對我們餐廳的支持與喜愛，你們的留言令父母感動落淚。」
客人多到「做唔切」要發公告
Jennifer又在2月2日分享一段自己享用河粉的影片。她提到，影片只是想幫父母一點忙；原以為只有幾個人會注意到，沒想到竟然能爆紅。餐廳亦發出聲明，由於客人太多，餐廳人手不足，等待時間可能延長。她父親則開心表示，女兒的影片帶來很大的改變，不少區內居民都來光顧，令他們非常感激。