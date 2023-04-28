餵歲半女兒食蟋蟀　加拿大網紅稱每星期慳逾500元

加拿大一名美食網紅自爆餵其18個月大的女兒吃「蟋蟀」補充蛋白質，包括烤用蟋蟀做成的零食和蛋白粉，間中還會讓女兒吞整隻烤蟋蟀，以此來替代豬、雞、牛等肉類。她更高興表示，蟋蟀不僅營養成分豐富，每星期還能慳至少100加元(折合約577港元)。
加拿大網紅Tiffany Leigh向美國《商業內幕》(Business Insider)投稿，自言一直對於嘗試新事物抱持開放態度，旅遊時曾經吃過炸狼蛛腿、螞蟻、蟋蟀甚至蠍子串。Tiffany說，以前會讓女兒吃牛肉、雞肉與豬肉，每星期花費約250至300元加幣，但隨著物價飆漲，為了壓低生活開銷，靈機一動，展開這場為期3個星期的實驗。
Tiffany指出，蟋蟀蛋白粉的蛋白質含量為65.5%，「僅僅2大湯匙的蟋蟀粉，就能提供一個寶寶100%的每日所需蛋白質。對於我的20磅重女兒就是每天9至14克，或者平均11克。」她說，曾經餵女兒吃一整隻烤蟋蟀，但女兒立刻吐出來不吃，她就將蟋蟀攪拌在麵粉糊裡煎成鬆餅，孩子果然開心吃下去，甚至還想要更多，Tiffany表示自己吃過後明白為何，她說：「你沒辦法分辨出來蟋蟀在食物裡。唯一的區別是口感尾韻有一點堅果味。」她就在通心粉裡加入蟋蟀蛋白粉，女兒同樣吃得津津有味。如今，她決定在三餐加入其他可食用昆蟲，例如螞蟻、蚱蜢和蠕蟲，每星期還能慳至少100元加幣。
營養師指蟋蟀是很好的蛋白質來源
《紐約郵報》(New York Post)引述營養師Jenna Werner表示，蟋蟀是很好的蛋白質來源，蟋蟀粉含有維生素B12、鈣、鐵、鎂、脂肪酸和鉀等營養，但要考慮過敏風險，以及要確保昆蟲食品獲得美國國家衞生基金會(NSF)或第三方認證。她更指出，蟋蟀蛋白粉的價格與乳清或植物蛋白粉差不多，因此如果不敢嘗試昆蟲，不妨從這些產品下手。