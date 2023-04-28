餵歲半女兒食蟋蟀　加拿大網紅稱每星期慳逾500元

加拿大一名美食網紅自爆餵其18個月大的女兒吃「蟋蟀」補充蛋白質，包括烤用蟋蟀做成的零食和蛋白粉，間中還會讓女兒吞整隻烤蟋蟀，以此來替代豬、雞、牛等肉類。她更高興表示，蟋蟀不僅營養成分豐富，每星期還能慳至少100加元(折合約577港元)。

加拿大網紅Tiffany Leigh向美國《商業內幕》(Business Insider)投稿，自言一直對於嘗試新事物抱持開放態度，旅遊時曾經吃過炸狼蛛腿、螞蟻、蟋蟀甚至蠍子串。Tiffany說，以前會讓女兒吃牛肉、雞肉與豬肉，每星期花費約250至300元加幣，但隨著物價飆漲，為了壓低生活開銷，靈機一動，展開這場為期3個星期的實驗。