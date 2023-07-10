首位跨性別荷蘭小姐誕生　將參加環球小姐比賽創造歷史（多圖）

荷蘭當地時間8日舉行的選美比賽冠軍出爐，由22歲的變性人科勒（Rikkie Valerie Kollé）奪下后冠，成為首位跨性別荷蘭小姐，而她也將代表荷蘭參加在薩爾瓦多舉行的環球小姐選美比賽。

泰國大亨將環球小姐打造成包容性平台

來自布雷達市（Breda）的科勒（Rikkie Valerie Kollé）擁有荷蘭和摩鹿加（Maluku Islands）原住民血統，她在自我介紹的頁面中表示想成為年輕女性和酷兒群體的代言人和榜樣。科勒說，作為一個年輕時出櫃後沒有感到支持的人，她想把那些痛苦的故事留在過去。而在獲得后冠後，她也興奮地在社群帳號上貼文：「我做到了 ！！！！！是的，我是跨性別者，我想分享我的故事，無論你身在世界何處，我都想在你身邊，成為我小時候錯過的榜樣。」

科勒還有另一個創造歷史的機會，如果她在12月獲得環球小姐稱號，她將成為第一個獲得此殊榮的跨性別女性。近年來，越來越多的跨性別女性參加選美比賽。2021年，美國前內華達小姐卡塔魯娜·恩里克斯 (Kataluna Enriquez) 成為第一位參加美國小姐選美比賽的跨性別選手。跨性別女性和活動家丹妮拉·阿羅約·岡薩雷斯 (Daniela Arroyo González) 將於下個月角逐今年的波多黎各環球小姐冠軍。泰國商業大亨安妮·賈克拉朱塔蒂普 (Anne Jakrajutatip) 是一位跨性別活動家，同時也是一名跨性別者，她在去年收購了環球小姐組織後表示將致力於將該組織打造成一個包容性平台，並希望為下一代改造該品牌。

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