首度辯論交鋒 民調：賀錦麗壓倒特朗普

美國總統選舉兩名候選人副總統賀錦麗與前總統特朗普首次辯論較勁。被不少人認為處於上風的特朗普老貓燒鬚，在墮胎權以至民主等主要議題上，遭檢察官出身的賀錦麗力壓，又遭指控是獨裁者的朋友。結果特朗普忙於為自己辯護，而無暇攻擊賀錦麗的弱點。美國有線新聞網絡(CNN)民調顯示，63%選民認為賀錦麗表現較佳，特朗普僅獲37%。 11月5日投票的總統大選可說充滿戲劇性，先是總統拜登在首場總統辯論表現「嚇人」，繼而是特朗普險遭暗殺，接著是拜登遭逼宮退選，由賀錦麗頂替。經過周二晚(香港周三早上)舉行的第二場總統辯論後，賀錦麗選情被看好。辯論由美國廣播公司(ABC)主辦，長90分鐘及不設觀眾席，民眾透過直播觀看。在6月首場辯論，特朗普以67%力壓拜登的33%，與賀錦麗的對戰卻逆轉。另外，賭博公司的開盤也反映賀錦麗表現較好，圖表顯示在辯論過後，賀錦麗有96%機率勝出這場辯論。特朗普競選團隊批評兩名主持與賀錦麗「一對三」，主持偏幫賀錦麗。有指主持幾乎對特朗普所有陳述都檢查是否事實，有時還打斷他發言，賀錦麗則可暢所欲言。

特朗普：移民「食狗」遭主持打斷 特朗普在辯論中提到俄亥俄州斯普林菲爾德(Springfield)的海地移民「食狗」，引起ABC的主持介入。他說，「在斯普林菲爾德，他們(海地移民)食狗；他們到來食貓；他們食居民的寵物」。可聽到賀錦麗輕聲說「甚麼？難以置信」，然後「恥笑」特朗普的言論。主持David Muir插嘴向特朗普說，「沒有可靠舉報指寵物受傷害、受傷或遭人虐待。」有關食狗言論最初在社交網出現，之後被揭穿是假的。 與59歲的賀錦麗對戰，同81歲拜登的全然不同，78歲的特朗普被激起「鬥志」，在移民和經濟議題上，不時高聲反擊賀錦麗，標籤她為「馬克思主義者」，聲稱她要為食貓狗的移民湧入美國負責。他又指，民主黨要為他早前險遭暗殺負責，以及拜登和賀錦麗在施政上的不作為，導致「美國被全球恥笑」。特朗普說：「她(賀錦麗)說要做這、要做那，將會落實這些美好的事。但為甚麼她未有做？她任副總統已3年半。」英國《每日郵報》指，特朗普雖然在辯論後的記者會上稱今次是他「最出色的辯論」，惟他並不滿意自己表現。

賀錦麗諷特朗普：普京會食了你當午餐 墮胎權是兩人較激烈爭論的議題之一，特朗普堅持推動結束聯邦政府的墮胎權，是讓各州份自行制定政策。賀錦麗批評他「一堆謊話」，有關政策「羞辱美國女性」。特朗普繼而攻擊屬民主黨弱點的移民問題，但錯誤地稱賀錦麗與拜登容許數百萬來自監獄和精神病院的人進入美國。在外交政策方面，兩人在俄羅斯總統普京和烏克蘭戰爭交鋒。賀錦麗向特朗普說，普京「會食了你當午餐(would eat you for lunch)」；若特朗普當選總統，「普京現會坐於基輔(烏克蘭首都)」。她又指特朗普準備好遺棄烏克蘭。特朗普駁斥稱，若他在2020年大選勝出不會有烏克蘭戰爭，「普京會坐於莫斯科」。



Taylor Swift表態支持賀錦麗。 (美聯社)

Taylor Swift發文撐賀錦麗 特朗普又反擊賀錦麗，指她在加沙戰爭中態度軟弱、憎恨以色列；若她當選總統，以色列會在兩周內「消失」。特朗普提到上屆大選，他拒絕承認輸給拜登，賀錦麗諷刺稱特朗普遭8,100萬人炒魷，明顯經歷了一段艱難時刻，「我要向你說，我作為美國副總統出訪各地，世界領袖都在笑特朗普」。辯論結束後，有不少粉絲的美國樂壇天后Taylor Swift立即在社交網發文稱會投票給賀錦麗，因這位民主黨候選人爭取墮胎等權利，她相信這需要一名武士去取得成功。