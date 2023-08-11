首批訪日旅行團10人成行　日本業界指人手仍未準備好

內地在周四（10日）宣布，即日起開放多個地方的團體旅遊，當中包括日本。在北京首都機場，首批約10人的旅行團就在今早（11日）出發。雖然日本商界期望中國團體遊客到來回復疫情的的購物欲，不過日本媒體就報道，現時日本的觀光行業在人力資源不足，仍是業界的議題。 日本傳媒今日報道，自疫情而中止的訪日遊行團在今早從北京出發。有參與旅行團的遊客就表示：「我喜歡日本的烏冬，還有火鍋！每次都會買很多回來。」報道指，由於要取得團體簽證需要約一個星期的時間，故此今日出發的旅行團，都是取得個人簽證。而旅行團預計會到日本5日，行程包括到東京及富士山參觀。

日本傳媒指，在中國旅行團回歸，日本的官方雖然希望疫情前的「爆買」情況復活。在2019年，日本觀光局的數字，約有959萬人次的中國旅客訪日，而在2019年一年之間，中國旅客的消費就達到1.7萬億日圓（約918.03億港元），在人數以及消費額，都佔當時日本旅遊業的3成。 業界普遍期待及歡迎 對於中國旅客的回歸，日本的觀光業界普遍都是期待及歡迎，當中兩大航空公司日本航空及全日空都表示考慮增加航班。目前日航來往中國的航班僅回復至疫情前55%，而全日空更是只得35%。至於零售業方面，小田急百貨回應媒體表示，已經了解到將會有一批旅客來到，並會增加購買量，而高島屋百貨亦表明，會針對中國旅客而在強化有關的消費訊息。不過有酒店業人士相信，酒店的房租以及入住率預計都會上升，然而人手不足仍然是業界目前最大的問題。