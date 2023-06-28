首次望見天空｜28歲黑猩猩困籠多年獲同伴擁抱　望天驚喜神情曝光(有片)

美國一隻被關在實驗室的籠子超過20年的黑猩猩，昨日終於在佛羅里達州的收容所步出戶外，獲同伴擁抱接納之餘，並第一次看見廣闊的天空，其驚喜神情在畫面在網上光，令人揪心。

綜合報道，29歲雌性黑猩猩名叫Vanilla，自出生後一直被關在紐約一間臭名昭著的實驗室LEMSIP，被進行連串不人道的靈長類動物實驗性藥物與手術實驗，期間一直被困於一個5平方呎的籠子裡。直至牠2歲，由於實驗室關閉，牠成為其中的倖存黑猩猩之一，牠被輾轉送到加洲的收室所，惟環境沒有太大改善，亦從未見過外面的世界。收容所在2019年倒閉，該地點亦受到持續擴大的山火範圍所威脅，2022年，Vanilla再次獲安排送往東岸，不過，這次收容牠的是佛州一間對待猩猩友善的收容所「拯救猩猩」(Save the Chimps)。