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2023-06-28 16:20:00

首次望見天空｜28歲黑猩猩困籠多年獲同伴擁抱　望天驚喜神情曝光(有片)

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28歲黑猩猩困籠多年獲同伴擁抱　首次望見天空驚喜神情曝光。(Twitter)

28歲黑猩猩困籠多年獲同伴擁抱　首次望見天空驚喜神情曝光。(Twitter)

美國一隻被關在實驗室的籠子超過20年的黑猩猩，昨日終於在佛羅里達州的收容所步出戶外，獲同伴擁抱接納之餘，並第一次看見廣闊的天空，其驚喜神情在畫面在網上光，令人揪心。

綜合報道，29歲雌性黑猩猩名叫Vanilla，自出生後一直被關在紐約一間臭名昭著的實驗室LEMSIP，被進行連串不人道的靈長類動物實驗性藥物與手術實驗，期間一直被困於一個5平方呎的籠子裡。直至牠2歲，由於實驗室關閉，牠成為其中的倖存黑猩猩之一，牠被輾轉送到加洲的收室所，惟環境沒有太大改善，亦從未見過外面的世界。收容所在2019年倒閉，該地點亦受到持續擴大的山火範圍所威脅，2022年，Vanilla再次獲安排送往東岸，不過，這次收容牠的是佛州一間對待猩猩友善的收容所「拯救猩猩」(Save the Chimps)

Vanilla昨日在收容所裡第一次踏出籠子一般大的空間外。(Twitter) Vanilla首先獲得主導群體的雄性黑猩猩Dwight擁抱以示歡迎。(Twitter) Vanilla融入群體。(Twitter)

Vanilla昨日在收容所裡第一次踏出籠子一般大的空間外，首先獲得主導群體的雄性黑猩猩Dwight擁抱以示歡迎，之後Vanilla抬頭第一次看見了天空，驚喜的神情和彷彿發出「哇」的嘴型，令人都為之動容。

收容所：Vanilla融入得很好

Vanilla在「拯救猩猩」的生活環境得到大大改善，收容所分別有12個小島區，有開放的戶外空間，Vanilla與另外226隻猩猩生活，牠們再也不用被奴役、遠離娛樂產業以及寵物交易市場和動物園，這裡有許多猩猩和牠一樣，以前都過著與世隔絕的生活，從未和其他猩猩互動過。

收容所的靈長類動物學家Dr. Andrew Halloran表示，Vanilla融入得很好，牠不與其他猩猩一起探索環境時，常常可以看到牠在一個平台上，觀察牠所在的新世界。

收容所：Vanilla融入得很好。(Twitter) Vanilla自出生後一直被關在紐約一間臭名昭著的實驗室LEMSIP，被進行連串不人道的靈長類動物實驗性藥物與手術實驗。(Twitter) Vanilla被輾轉送到加洲的收室所，惟環境沒有太大改善，亦從未見過外面的世界。(Twitter) Vanilla在「拯救猩猩」的生活環境得到大大改善，收容所分別有12個小島區，有開放的戶外空間，Vanilla與另外226隻猩猩生活。(Twitter)
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