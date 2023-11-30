首爾中小學引進機械人教師 一對一教學加強英語會話能力

在南韓綜藝節目《偶然成為社長3》中，《Moving超異能族》女星韓孝周(韓孝珠)以流利英語在美國的超市與顧客閒談對話，其外語實力成為話題。首爾教育局也著力加強學生的外語能力，也從而加強學生國際觀，宣布將於明年3月起，於首爾5間小學和中學引進具備人工智能的「機械人教師」，加強學生的英語知識、會話能力和矯正發音。對於在學習上有困難的學生，「機械人教師」更會一對一教學，根據他們進度制定課程。

首爾教育局又稱，會向學校提供聊天機械人應用程式(app)，讓學生可透過手機隨時隨地與聊天機械人對話和討論，從而加強外語會話能力。學生可以選擇不同情景的對話，例如在餐廳點餐，聊天機械人會根據學生所用語言而回應。有關計劃屬試驗階段，若成功將有更多「機械人教師」派到更多學校。