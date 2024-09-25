首爾六旬婦遭北韓垃圾氣球砸中頭送院 仁川金浦兩大機場跑道20次停飛

北韓自5月底起向南韓發動垃圾氣球攻擊，初時的氣球更裝有糞便被稱為「糞便氣球」；北韓迄今已向南韓發放最少22次垃圾氣球，共超過5,500個。氣球內裝有垃圾引起衛生恐慌之餘，原來有首爾民眾更遭垃圾氣球擊中頭部須送院。首爾兩大機場仁川和金浦機場也因垃圾氣球，跑道須暫停升降共20次，影響超過400分鐘。

北韓垃圾氣球｜前院打掃遭「突襲」跌倒

韓聯社稱，事發在首爾冠岳區，「中頭獎」的是一名六十多歲婦人，她周一早上在屋企前院打掃時突遭垃圾氣球砸中頭部，並受驚跌倒。她送院後發現頸部、腰部、骨盆和膝蓋都挫傷，須治療兩星期。據悉，警員在她家附近發現約10個氣球，裡面裝有膠樽等垃圾。報道又指，7月也有一名首爾市民在江西區踩單車時遭垃圾氣球擊中，右手臂受傷。