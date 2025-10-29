首爾咖啡店拒絕接待中國人惹爭議 店方解釋社會反華情緒高漲

首爾聖水洞一間文青咖啡店在公開的Instagram帳戶，以英文標明：「對不起，我們不接待中國客人」(We're sorry, we do not accept Chinese guests)，引起網民爭議。有網民認為是種族歧視，但也有人讚成店主做法。事發引發社會關注後，店主稱並非針對中國人，是為了店舖經營。 店主：南韓顧客會說「中國人來了」 韓媒報道，店主解釋社會上存在強烈的反華情緒，當中國顧客到來時，南韓顧客的氣氛就會發生變化。他們會說「中國人來了」之類的說話，他不想引起這樣的反應，遂於本月21日起不接待中國顧客。

居韓中國網紅：營業額從現在開始會下降 居於當地的中國網紅Henry在22日於網上批評店方做法，指這是南韓最種族歧視的咖啡店，稱於網上見到有中國人稱前往有關咖啡店，卻遭拒絕招待，引起更多網民關注。他指，中國顧客專程到該店光顧，卻只是因為他們是中國人被拒門外，初時以為是開玩笑，但翻查該店的社交帳號，簡介中真的是以英語寫不接待中國客人，「我不能理解你為甚麼對我的國家(中國)如此仇恨，誰教你用這種方式做生意的，我尊重你的權利……」他最後稱，店方毋須刪文道歉，看看「你的營業額從現在開始會下降」。Henry在片中強調，大多數南韓人都很好，他不是散播仇恨。