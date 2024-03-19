首爾地鐵告示牌有40%錯字率 連Korea都串錯勁羞家

身為南韓首都的首爾，每年會迎接成千上萬來自世界各地的旅客，不過近日卻有韓媒爆料，首爾地鐵站有高達40％的英文站名，都拼寫錯誤，引發不少南韓民眾吐槽「好丟臉」。
「Korea」拼成「Kurea」
韓媒《朝鮮日報》對外國遊客經常出入的11個首爾地鐵站進行調查，發現在204個標誌中，就有94個錯誤，範圍從英文拼寫到完全提供錯誤資訊都有，例如把最基本的國家名「Korea」拼成「Kurea」，「school」寫成「schoo」。
而在94個錯誤中，又以標錯官方機構或景點的正式名稱最為多例，像是日本大使館的正式寫法，應該是「Embassy of Japan」，但在告示牌上卻寫成「Japanese Embassy」，還有韓文指示牌標記為「南山3號隧道」，對應英文卻寫成「The Bank of Korea」。
對於這樣的錯誤，有外國遊客受訪時就表示，如果連基本的詞彙都有失精準，會讓旅客對首爾留下負面印象。
2021年已經了修正608個錯誤
不過要想修正這樣的錯誤，恐怕得花上一番心思，因為首爾地鐵共有9條路線，分別由3間公司營運，每間公司有各自的外包廠商，所以無法進行規模性的改善，有業內人士指出，會出現標誌錯誤，是因為外包公司在安裝後沒有進行檢查。
其實除了地鐵，管理所有街道標誌的上級單位首爾市政府，自2021年以來，就不斷受到本國民眾和外國遊客投訴，政府在2021年時，已經大動作修正了包含英語、中文、日文在內的608個錯誤，而看到自己所生活的城市，隨處可見錯誤告示牌，也讓南韓民眾無奈感嘆「好丟臉」。
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