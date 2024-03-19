首爾地鐵告示牌有40%錯字率 連Korea都串錯勁羞家

韓媒《朝鮮日報》對外國遊客經常出入的11個首爾地鐵站進行調查，發現在204個標誌中，就有94個錯誤，範圍從英文拼寫到完全提供錯誤資訊都有，例如把最基本的國家名「Korea」拼成「Kurea」，「school」寫成「schoo」。

身為南韓首都的首爾，每年會迎接成千上萬來自世界各地的旅客，不過近日卻有韓媒爆料，首爾地鐵站有高達40％的英文站名，都拼寫錯誤，引發不少南韓民眾吐槽「好丟臉」。

「Korea」拼成「Kurea」

韓媒《朝鮮日報》對外國遊客經常出入的11個首爾地鐵站進行調查，發現在204個標誌中，就有94個錯誤，範圍從英文拼寫到完全提供錯誤資訊都有，例如把最基本的國家名「Korea」拼成「Kurea」，「school」寫成「schoo」。

而在94個錯誤中，又以標錯官方機構或景點的正式名稱最為多例，像是日本大使館的正式寫法，應該是「Embassy of Japan」，但在告示牌上卻寫成「Japanese Embassy」，還有韓文指示牌標記為「南山3號隧道」，對應英文卻寫成「The Bank of Korea」。

對於這樣的錯誤，有外國遊客受訪時就表示，如果連基本的詞彙都有失精準，會讓旅客對首爾留下負面印象。