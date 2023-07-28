首爾地鐵站外行兇1死3傷 韓疑犯曾搜尋荷里活廣場斬人案

南韓首爾一個地鐵站日前發生造成1死3傷的隨機斬人案，33歲男疑犯當場被捕，被控謀殺及謀殺未遂罪。警方周三公開疑犯身份及相片，當地傳媒披露疑犯行兇前，曾上網搜尋本港荷里活廣場斬人案資訊。
案發於上周五下午約2時，疑犯趙善(音譯、Cho Sun)涉嫌在首爾新林車站4號出口附近，刺死一名年約20歲的陌生男子，然後在附近小巷襲擊另外3男，隨後被捕。警方表示，考慮到罪行的嚴重性、殘酷性以及有足夠證據，決定披露疑犯身份。趙善已接受精神病測試，稍後有結果，警方並正調查其背景及犯案動機。
南韓《朝鮮日報》及《韓國先驅報》等報道，警方翻查趙善今年1月起的手機及電腦記錄，發現他曾搜尋本港上月初發生、一名有精神病紀錄的39歲男子於荷里活廣場持刀斬人，造成2名女子死亡的案件，兩案同樣涉及斬殺素不相識的途人。韓警尚未確定趙善搜索有關資訊時，是否已動殺機。
曾上網查精神病院資訊
據報趙善亦曾搜尋「強行送進精神病院」、「逃離精神病院」和「入院費用」等資訊，當地警方正調查疑犯是否模仿作案。報道又指，趙善曾向警方供稱受抑鬱症症狀困擾，但警方查閱其2013年1月至犯案前的病歷，均無相關記錄。此外，趙善亦向警方表示，曾上網搜尋謀殺、致命位置及殺人該用甚麼刀具等資訊。另有報道指，趙善曾表示自己過著悲慘生活，因此想讓其他人痛苦。