首爾地鐵站外行兇1死3傷 韓疑犯曾搜尋荷里活廣場斬人案

南韓首爾一個地鐵站日前發生造成1死3傷的隨機斬人案，33歲男疑犯當場被捕，被控謀殺及謀殺未遂罪。警方周三公開疑犯身份及相片，當地傳媒披露疑犯行兇前，曾上網搜尋本港荷里活廣場斬人案資訊。

案發於上周五下午約2時，疑犯趙善(音譯、Cho Sun)涉嫌在首爾新林車站4號出口附近，刺死一名年約20歲的陌生男子，然後在附近小巷襲擊另外3男，隨後被捕。警方表示，考慮到罪行的嚴重性、殘酷性以及有足夠證據，決定披露疑犯身份。趙善已接受精神病測試，稍後有結果，警方並正調查其背景及犯案動機。