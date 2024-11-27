首爾大風雪 創117年來11月最高降雪紀錄 陸空交通延誤 景福宮關閉(多圖)｜南韓旅遊

南韓廣泛地區周三(27日)迎來入冬後第一場雪，大量降雪導致陸空交通受阻，其中首爾創下117年當地氣象觀測史上11月最高降雪紀錄，景福宮、德壽宮等旅遊景點暫停開放。 首爾市積雪 16.5 厘米創紀錄 首爾氣象觀測所數據顯示，首爾市積雪在當地時間上午7時達到16.5厘米，創下1907年10月至今的觀測史上11月最高紀錄，9時積雪減至15厘米。之前，首爾11月單日最高積雪量為1972年11月28日的12.4厘米。11月以外的最高積雪紀錄則是1922年3月24日的31厘米。

料首都圈等多地持續降雨或降雪 首爾部分地區凌晨積雪量已罕見地超過20厘米。市政府緊急啟動除雪工作，加緊清除堆在主要道路上的積雪，並實施交通管制。 南韓氣象廳預測，周三晚至周四上午將持續受到來自西海的雨雲影響，首都圈及江原道內陸、山區、全北特別自治道東部、慶尚北道北部內陸以及慶尚南道西北部內陸等地區，都會持續降雨或降雪。江原道及慶北部分地區降雨、降雪可能持續至周四深夜。 數百航班延誤或取消 航空交通方面，截至周三下午3時，仁川、金浦、金海、濟州等15個機場，至少112個航班取消，236個航班延誤。暴雪導致路樹倒塌、停電，陸上交通因而出現大混亂。首爾地鐵為舒緩交通擠塞，將繁忙高峰期密集出車時間延長30分鐘。

景福宮關閉 此外，遊客行程也受大雪影響，首爾人氣古蹟景點景福宮勤政殿暫停開放至周四，料周五重開。德壽宮周三也暫停開放，連接昌慶宮與昌德宮的咸陽門關閉、夜間參觀活動暫停。 南韓行政安全部已把中央災難安全對策本部等級從「注意」提高至2級「警戒」。中央與各地方政府等單位合作，加強預防路面結冰、繁忙時間交通混亂等情況，並呼籲民眾減少外出。