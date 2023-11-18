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國際
2023-11-18 16:35:09

首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 因不足10歲毋需負刑責

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首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖)

首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖)

南韓首爾一名年逾七旬的老翁，周五（17日）在住所對出倒地死亡。警方調查發現，老翁被一塊從約10樓位置擲下的石頭砸死，涉案者竟為一名年齡不足10歲的小學生，不需負擔任何刑事責任。

蘆原區警察局和江北消防局表示，事發於周五下午4時30分左右，老翁在蘆原區住所附近行走期間遭一顆拳頭大的石頭擊中在地，流血不止，其親屬大驚報案求助，消防員到場後確認他當場死亡，案件移交警方處理。

 

首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖) 首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖) 首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖) 首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖) 首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 (電視截圖)

推行動不便妻返家出事  當場死亡

據了解意外發生當時，死者與妻子剛外出返家。他從後方推著行動不便的妻子上樓梯時，發生意外。剛好造訪祖父母家的孫兒，接到祖母電話後急忙下樓，但祖父當時已經沒有氣息。

警方調查男童監護人責任

警方調查後發現意外發生當時，住在該住宅的一名未滿10歲的男童，從約10樓高擲下一顆石頭，石頭約與成人男性拳頭相同大小，意外現場發現3顆相同大小的石頭。據了解，死者與肇事男童住在同一棟大樓，警方目前正針對該男童與其監護人進行調查。

報道指出，鑑於犯案者為10歲以下的小學生，不僅無法追究刑事責任，且不符合《少年法》規定的10至14歲青少年範疇，故不會受到任何懲罰及保護管束，警方目前正調查監護人相關責任。

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死者兒子哭訴「哪誰該負責

死者的兒子悲痛指出「不知道誰該為這件事負責，究竟是孩子的錯、還是孩子父母的錯，實在很不甘心，我的爸爸太可憐了。」

 

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