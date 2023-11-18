首爾小學生10樓擲石砸死七旬翁 因不足10歲毋需負刑責

南韓首爾一名年逾七旬的老翁，周五（17日）在住所對出倒地死亡。警方調查發現，老翁被一塊從約10樓位置擲下的石頭砸死，涉案者竟為一名年齡不足10歲的小學生，不需負擔任何刑事責任。

蘆原區警察局和江北消防局表示，事發於周五下午4時30分左右，老翁在蘆原區住所附近行走期間遭一顆拳頭大的石頭擊中在地，流血不止，其親屬大驚報案求助，消防員到場後確認他當場死亡，案件移交警方處理。