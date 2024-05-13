首爾發呆大賽10周年 南韓冬奧速滑選手因一個身體反應屈居第三

2014年開辦至今滿10年的南韓發呆大賽周日(12日)在首爾舉行，南韓知名短道速滑選手郭潤起與隊友一同參賽，可惜因聽到結束鐘聲就反射性以為要起跑而心跳加速，最終只獲第3名。

一年一度的發呆大賽周日下午在首爾盤浦漢江公園潛水橋邊舉行，從預選中脫穎而出的80隊參賽者，必須在90分鐘內心如止水地發呆，不能看手機、不能聊天說笑、不能睡著。

南韓名人踴躍參戰

這項超乎日常的賽事每年都吸引大批民眾報名參加，其中不乏南韓知名人士，例如2017年奪冠的歌手Crush，以及去年奪冠的演員鄭盛寅。曾代表南韓出戰冬奧等國際賽事的短道速滑選手郭潤起今年赫然在列。