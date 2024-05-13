首爾發呆大賽10周年 南韓冬奧速滑選手因一個身體反應屈居第三

2014年開辦至今滿10年的南韓發呆大賽周日(12日)在首爾舉行，南韓知名短道速滑選手郭潤起與隊友一同參賽，可惜因聽到結束鐘聲就反射性以為要起跑而心跳加速，最終只獲第3名。
一年一度的發呆大賽周日下午在首爾盤浦漢江公園潛水橋邊舉行，從預選中脫穎而出的80隊參賽者，必須在90分鐘內心如止水地發呆，不能看手機、不能聊天說笑、不能睡著。
南韓名人踴躍參戰
這項超乎日常的賽事每年都吸引大批民眾報名參加，其中不乏南韓知名人士，例如2017年奪冠的歌手Crush，以及去年奪冠的演員鄭盛寅。曾代表南韓出戰冬奧等國際賽事的短道速滑選手郭潤起今年赫然在列。
為何短道速滑選手到來湊熱鬧？
與隊友一同參賽的郭潤起表示，他參加過大大小小的比賽，奧運亦已挑戰過5次，一直必須與人競爭的生活讓他感到很想休息，「覺得至少(發呆比賽)這段時間可以完全放鬆，就來參加」。
敗陣原因
可惜他最後仍敗給「身體的職業反射」，稱「一般聽到鐘聲就代表要出發，或比賽已到最後一圈，所以在比賽最後鐘響的時候，心臟忍不住砰砰直跳」。他未能實現奪冠的目標，最終拿下第3名。
冠軍：很愛發呆
發呆大賽是先由現場觀眾根據選手造型及參賽動機投票，最高票的10組參賽者中心跳數最為平穩者勝出。今年奪冠的是自由主播兼主持人權素雅，她笑說自己平常就很喜歡發呆，原本擔心造型不夠吸引人，最終能奪冠，她覺得很開心。