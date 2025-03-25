首爾突路陷鐵騎士墮巨坑17小時後尋獲遺體 驚嚇一刻曝光前車被拋起(有片)

南韓首爾江東區一條車路昨(24日)下午突然路陷形成巨坑，一名駕駛電單車男子躲避不及墮下。經過徹夜17小時搜索，今日凌晨於坑內發現他的手機和電單車，直至早上11時20分才找回其遺體。
事發在昨日下午6時29分，深坑佔據了5條行車線，18米闊、20米長和18米深。後面車輛的車cam拍下事發一刻，見到一輛白色私家車突彈起，然後地面塌下，尾隨的電單車不好彩剛好駛至塌下的路面，連人帶車消失。其他畫面可見大範圍的路面突然下陷，相當嚇人。驚險避過死神的前面車輛有一名女子受輕傷。
首爾路陷｜死者於地鐵隧道內發現
34歲的電單車司機遺體在距塌陷深坑中心50米、一條地鐵隧道內被發現，距地面約20米。據悉，下塌路面下方正為地鐵9號線延長線的隧道施工。而施工現場當時有四、五人，他們及時逃離未有受傷。有民眾稱，事發前其實已有連串警號，附近油站指近日地板出現裂縫，路邊排水渠口也出現穿洞。報道指，事發當天早上10時左右，有人向當局舉報排水渠坍塌。首爾市表示將成立專家小組調查事故原因。
강동구 명일동 싱크홀 고화질 버전 블랙박스 영상— 테드 창시기 (@Tedchangsigi) March 24, 2025
사고직 후 2차 3차 붕괴까지 일어나네요
싱크홀 사고 나면 주위에 있지 말고 최대한 멀리 떠나셔야 합니다
개무섭네요
오토바이 운전자가 제일 크게 다쳤을 것 같네요 ㅠㅠ#싱크홀 pic.twitter.com/ojHmWAtItc