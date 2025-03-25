首爾突路陷鐵騎士墮巨坑17小時後尋獲遺體 驚嚇一刻曝光前車被拋起(有片)

南韓首爾江東區一條車路昨(24日)下午突然路陷形成巨坑，一名駕駛電單車男子躲避不及墮下。經過徹夜17小時搜索，今日凌晨於坑內發現他的手機和電單車，直至早上11時20分才找回其遺體。

事發在昨日下午6時29分，深坑佔據了5條行車線，18米闊、20米長和18米深。後面車輛的車cam拍下事發一刻，見到一輛白色私家車突彈起，然後地面塌下，尾隨的電單車不好彩剛好駛至塌下的路面，連人帶車消失。其他畫面可見大範圍的路面突然下陷，相當嚇人。驚險避過死神的前面車輛有一名女子受輕傷。