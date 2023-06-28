首爾遭愛情蟲大舉入侵 隨處密集交配 民眾不勝其煩：超級噁心！

韓聯社等媒體報道，長鋏毛蚋的雌蟲和雄蟲時常一起飛舞、進食，會多次交配，因此被稱為愛情蟲(Love bug)。「愛情蟲害」去年7月初先在首爾近郊的北漢山、恩平區周邊出現，今年開始蔓延，擴散到首爾市以外的京畿道部分地區。由於今年天氣較往年炎熱潮濕，愛情蟲從6月中開始出現，提前2至3星期，且蔓延至冠岳區、江南區。

南韓首爾街頭近日出現大量俗稱「愛情蟲」的長鋏毛蚋(Plecia longiforceps)，牠們由近郊蔓延到市區，成群出現、集體交配，畫面相當嚇人，也對市民造成滋擾。

愛情蟲可大量繁殖

資料顯示，愛情蟲主要分布在中國南部和日本沖繩，無毒，不會咬人，也不會傳播疾病，會吃腐爛雜草，幫助花粉傳播，專家指是對環境有益的益蟲。牠們生命力極強，可大量繁殖，一隻雌蟲產卵多達300至500多顆。

民眾：差點嚇死

愛情蟲成群出現、飛來飛去，令不少首爾民眾感到厭惡。首爾市恩平區廳指出，本月13至22日接獲多達近2,000個投訴電話，麻浦區、東大門區、永登浦區也發現其蹤跡。有民眾表示，「看到愛情蟲黏在防蟲網上，差點嚇死，牠們會鑽進防蟲網，停在衣服上」。也有人抱怨「坐在咖啡廳吃三文治時，看到愛情蟲貼在窗戶上，頓時失去胃口，超級噁心」。