首相都無面畀！「英國第一貓」唔畀卓慧思摸 (有片)

英國倫敦唐寧街10號首相府的10歲虎斑貓拉里(Larry)，是現任內閣辦公室首席捕鼠大臣，或被稱為「英國第一貓」，任內已經換過4名首相，身為4朝老臣的牠在上周六(1日)「出席」英國首相卓慧思與丹麥總理Mette Frederiksen的會面，卓慧思伸手想摸拉里，但牠馬上走開，有趣畫面被傳媒捕捉到，引發討論。

綜合報道，卓慧思與Mette Frederiksen周一在首相官邸門口握手，供記者拍照，拉里則坐在卓慧思腳邊悠哉悠哉地左顧右盼，卓慧思與Mette Frederiksen拍照後，兩人亦有意跟這隻「英國第一貓」打個招呼，分別彎腰、屈膝，企圖想摸一摸牠。詎料卓慧思指尖觸碰到拉里，拉里隨即頭也不回地離去，卓慧思只表示「牠行開了」，二人只好一笑置之，向媒體揮手後步入官邸。

網民：一直都覺得拉里睇人好準 受到減稅計畫影響，卓慧思的民調下跌，在最新一份民調中，她所屬的保守黨支持率落後工黨33個百分點，民眾更將不滿反應在這小插曲裡面。英國網文讚拉里「懂事」、「呢隻貓會永垂青史」、「我下次要投票俾拉里」、「連貓都唔鍾意佢(卓慧思)，好掂」、「我一直都覺得拉里睇人好準」